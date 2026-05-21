Ủy ban châu Âu giải ngân kinh phí cho Kế hoạch Tăng trưởng Tây Balkan

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, điều này diễn ra sau yêu cầu thanh toán lần thứ ba và đánh giá tích cực của EC về các bước cải cách được thực hiện trong lĩnh vực cạnh tranh kinh doanh và đổi mới sáng tạo ở Albania và Montenegro, cũng như giáo dục và số hóa ở Bắc Macedonia. Tổng số tiền được giải ngân theo Cơ chế này bao gồm cả khoản tiền được phân bổ vào ngày 20/5 (gần 160 triệu euro) cho 3 quốc gia này vào khoảng 444 triệu euro.

Tại Albania, các cải cách được Ủy ban đánh giá bao gồm các biện pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và đổi mới, và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, bao gồm cả cho các công ty khởi nghiệp và các công ty hoạt động trong lĩnh vực xanh và kỹ thuật số.

Tại Montenegro, Ủy ban đã đánh giá các cải cách trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới, bao gồm hỗ trợ cho các nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, cũng như tăng cường hơn nữa hệ sinh thái đổi mới quốc gia.

Đối với Bắc Macedonia, các cải cách được đánh giá bao gồm các biện pháp nhằm cải thiện việc tài trợ cho giáo dục tiểu học và trung học, cũng như các biện pháp nhằm mở rộng khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và thiết bị Công nghệ thông tin trong trường học.

Các khoản kinh phí được dành riêng cho các dự án đầu tư thông qua Khung đầu tư Tây Balkan (WBIF), sau khi được hội đồng quản trị WBIF phê duyệt, sẽ hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực giao thông bền vững, năng lượng sạch, phát triển kỹ thuật số và nguồn nhân lực. Ủy ban châu Âu cũng cho biết các dự án sẽ được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác Tây Balkan và các tổ chức tài chính quốc tế.