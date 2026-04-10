Pháp và Ủy ban châu Âu bác bỏ đề xuất của Iran về thu phí tại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 11:40, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/4, Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Pháp đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt ý tưởng thu phí quá cảnh của Iran tại eo biển Hormuz.

Trong một thông cáo, Ủy ban châu Âu khẳng định lập trường không thay đổi về quyền tự do hàng hải. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, ông Anouar El Anouni, nhấn mạnh eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế trọng yếu, được bảo hộ bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

phap va Uy ban chau Au bac bo de xuat cua iran ve thu phi tai eo bien hormuz hinh anh 1
Cờ EU trước trụ sở Ủy ban châu Âu. Ảnh: Reuters.

Ông Anouni cho biết "luật pháp quốc tế quy định quyền tự do hàng hải, có nghĩa là...về cơ bản, không thu bất kỳ khoản phí nào".

Phía Paris cũng bày tỏ quan điểm tương tự, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh ý tưởng của Iran là "không thể chấp nhận được". Ông Barrot tuyên bố "tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế là một lợi ích chung của nhân loại mà không được phép bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại vật hay quyền đi lại nào".

Bất chấp những phản đối của châu Âu, tình hình ở eo biển Hormuz vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Phía Iran vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào liên quan đến vấn đề này.

Eo biển Hormuz hiện là "yết hầu" của ngành năng lượng thế giới, nơi lưu thông khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu. Các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng bất kỳ khoản phí hoặc sự chậm trễ nào tại đây cũng sẽ ngay lập tức đẩy giá dầu thế giới tăng vọt.

Hiện các quan chức châu Âu đang cố gắng nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng thông qua con đường ngoại giao và thượng tôn pháp luật với hy vọng bảo vệ nền kinh tế lục địa trước nguy cơ về cơn khủng hoảng năng lượng mới.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tin liên quan

Iran - Nga thảo luận về lệnh ngừng bắn và eo biển Hormuz
Iran - Nga thảo luận về lệnh ngừng bắn và eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 9/4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, trong đó hai bên thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, cũng như tình hình hiện tại tại eo biển Hormuz.

Ông Trump cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
Ông Trump cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào lãnh đạo Iran, sau khi xuất hiện thông tin nước này đang cân nhắc áp phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây
Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây

VOV.VN - Hãng tin Iran cho biết, hải quân Vệ binh cách mạng Iran đã chặn và buộc 3 tàu nước ngoài (thuộc các quốc tịch khác nhau) phải quay đầu khi tiến tới Hormuz.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh
Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

