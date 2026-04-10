Pháp và Ủy ban châu Âu bác bỏ đề xuất của Iran về thu phí tại eo biển Hormuz

Trong một thông cáo, Ủy ban châu Âu khẳng định lập trường không thay đổi về quyền tự do hàng hải. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, ông Anouar El Anouni, nhấn mạnh eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế trọng yếu, được bảo hộ bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Ông Anouni cho biết "luật pháp quốc tế quy định quyền tự do hàng hải, có nghĩa là...về cơ bản, không thu bất kỳ khoản phí nào".

Phía Paris cũng bày tỏ quan điểm tương tự, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh ý tưởng của Iran là "không thể chấp nhận được". Ông Barrot tuyên bố "tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế là một lợi ích chung của nhân loại mà không được phép bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại vật hay quyền đi lại nào".

Bất chấp những phản đối của châu Âu, tình hình ở eo biển Hormuz vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Phía Iran vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào liên quan đến vấn đề này.

Eo biển Hormuz hiện là "yết hầu" của ngành năng lượng thế giới, nơi lưu thông khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu. Các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng bất kỳ khoản phí hoặc sự chậm trễ nào tại đây cũng sẽ ngay lập tức đẩy giá dầu thế giới tăng vọt.

Hiện các quan chức châu Âu đang cố gắng nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng thông qua con đường ngoại giao và thượng tôn pháp luật với hy vọng bảo vệ nền kinh tế lục địa trước nguy cơ về cơn khủng hoảng năng lượng mới.