Ít nhất 188 người thiệt mạng, Venezuela dồn lực tìm kiếm, cứu hộ sau động đất

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Venezuelana de Televisión (VTV) chiều tối ngày 25/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez thông báo ít nhất 188 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương sau 2 trận động đất xảy ra trước đó một ngày. Ít nhất 138 dư chấn đã được ghi nhận sau hai trận động đất này.

Các tòa nhà bị phá hủy ở La Guaira, Venezuela sau trận động đất ngày 24/6 (Ảnh: Reuters)

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ít nhất 157 người vẫn chưa được tìm thấy, hơn 200 người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của khoảng 250 tòa nhà bị sập hoặc hư hại. Các quốc gia khác cũng đang theo dõi tình hình công dân tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, ít nhất 80 công dân nước này, hiện đang mất tích ở Venezuela.

Trong những giờ qua, người dân Venezuela và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát. Các quan chức cho biết ưu tiên hiện tại là cứu những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hai trong số những đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị thiện chiến nhất của Mỹ từ quận Fairfax, bang Virginia và quận Los Angeles, bang California đang được triển khai đến Venezuela. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, cũng đã thông báo về việc triển khai một đội cứu hộ và nhân viên y tế từ Bộ Quốc phòng để tăng cường nỗ lực tìm kiếm.

Cộng đồng quốc tế cam kết hỗ trợ khẩn cấp

Cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng đầu tiên nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả 2 trận động đất mạnh nhất trong 1 thế kỷ qua.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp 150 triệu USD viện trợ cho Venezuela nhằm giúp nhân dân nước này vượt qua thảm họa. Trong đó, 100 triệu USD được phân bổ cho quỹ nhân đạo của Liên Hợp Quốc dành cho Venezuela và 50 triệu USD cho các tổ chức viện trợ đã và đang hoạt động tại nước này. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết sẽ cung cấp máy bay để đánh giá thiệt hại, tìm kiếm nạn nhân bị thương và cung cấp hỗ trợ cứu sinh.

Các nhân viên cứu hộ El Salvador lên đường sang Venezuela để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngày 25/6 (Ảnh: Reuters)

Liên Hợp Quốc cho biết đang phối hợp triển khai các đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị đến Venezuela.

Nước láng giềng Colombia tuyên bố sẽ gửi viện trợ nhân đạo cũng như hơn 60 nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết nhân viên y tế từ Cuba đang “tích cực hợp tác trong việc chăm sóc các nạn nhân” ở Venezuela.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết ông đã ra lệnh cử một đoàn cứu hộ và nhân viên của Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia tới Venezuela để hỗ trợ khẩn cấp. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha tuyên bố sẽ gửi hàng viện trợ, cung cấp kinh phí và triển khai một bệnh viện dã chiến.

Giáo hoàng Leo XIV thông báo đã gửi gói viện trợ ban đầu trị giá 100.000 euro để giúp Venezuela vượt qua khủng hoảng. Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này “sẵn sàng” huy động viện trợ nếu nhận được yêu cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định “sẵn sàng” cung cấp hỗ trợ trong các hoạt động cứu trợ và cứu hộ.