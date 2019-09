Venezuela kêu gọi phe đối lập nối lại đối thoại qua trung gian Na Uy

Trả lời báo chí tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, quan chức này cho biết, chính phủ Venezuela đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại, nhưng đó phải là một cuộc đối thoại không có sự can thiệp của nước ngoài và dựa trên sự tôn trọng chủ quyền.

Bà Rodriguez. Ảnh: BBC.

Trước đó, ít nhất hai vòng đàm phán gián tiếp giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã diễn ra tại Oslo, được tổ chức với sự hỗ trợ của Na Uy. Giai đoạn mới của cuộc đối thoại đã bắt đầu ở Barbados vào ngày 8/7.



Tuy nhiên, vào tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, ông Jorge Arreaza đã thông báo rằng Chính phủ Venezuela đã quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán với phe đối lập với lý do phát hiện có sự can thiệp từ phía Chính phủ Mỹ, cụ thể là một làn sóng lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt đối với quốc gia này./.