Phe đối lập Venezuela tuyên bố chấm dứt đối thoại với chính phủ

Tuyên bố này được cho là sẽ khiến cuộc khủng hoảng chính trị của Venezuela chìm sâu hơn nữa trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Maduro, 6 tuần trước đã đình chỉ tham gia các cuộc đàm phán với phe đối lập.

Ông Juan Guaido (người mặc vest, giơ ảnh) và những người ủng hộ. Ảnh: Getty.

Trong tuyên bố trên Twitter, Văn phòng của ông Guaido, lãnh đạo phe đối lập Venezuela chỉ trích thái độ thiếu chân thành của chính quyền Caracas và đang cố tình câu giờ. Tuyên bố cho biết: “Phía ông Maduro đã rời bỏ quá trình đàm phán. Chính vì thế sau hơn 40 ngày từ khi họ từ chối tiếp tục đối thoại, chúng tôi xác nhận cơ chế đối thoại tại Barbados đã kết thúc”.

Ông Gonzalez, Phó Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát nói :"Chúng tôi đưa ra đề xuất nhưng phía ông Maduro đã đột ngột rời bỏ đàm phán vì họ không muốn thảo luận về những vấn đề quan trọng đó là tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hãy để người dân Venezuela quyết định vận mệnh của mình. Chúng tôi đã đưa ra đề xuất của mình giờ tùy thuộc vào câu trả lời của họ”

Phe đối lập đồng thời tuyên bố sẽ chuẩn bị cho giai đoạn đấu tranh mới nhưng không nói rõ kế hoạch tiếp theo. Hiện chính quyền Tổng thống Maduro và Na Uy chưa có bình luận gì về diễn biến này.

Chính quyền Tổng thống Maduro và phe đối lập Venezuela bắt đầu đối thoại nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị xã hội tại nước này từ hồi tháng 5 do Na Uy đứng ra làm trung gian hòa giải. Hầu hết các cuộc đối thoại diễn ra ở quốc đảo Barados tại vùng Caribe. Tuy nhiên, ngày 7/8, Tổng thống Maduro đã quyết định tạm ngừng đối thoại nhằm phản ứng lại lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện của Mỹ, đồng thời xem xét thay đổi trong cơ chế đối thoại trước khi trở lại bàn đàm phán:

“Các lệnh trừng phạt đối với Venezuela do chính quyền Tổng thống Trump áp đặt là hoàn toàn phi lý. Họ có những chính sách can thiệp tìm cách lật đổ Venezuela. Mỹ đang cố gắng kiểm soát đất nước chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đối thoại với điều kiện mọi sự can thiệp này phải chấm dứt".

Venezuela đang phải hứng chịu loạt biện pháp trừng phạt và sự cô lập ngoại giao của Mỹ sau khi thủ lĩnh phe đối lập Guaido được Mỹ hậu thuẫn, tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này khiến cho tình hình chính trị xã hội trong nước hỗn loạn. Tổng thống đương nhiệm Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính do Mỹ và các thế lực thù địch bên ngoài đứng đằng sau. Hiện Tổng thống Maduro vẫn được quân đội và nhiều nước trong đó có Nga và Trung Quốc ủng hộ. Tổng thống Maduro nhiều lần tuyên bố không từ chức và cáo buộc ông Guaido là “con rối” của Mỹ./.