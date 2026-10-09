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Vì sao Mỹ tăng cường đối thoại với Myanmar?

Thứ Sáu, 12:12, 09/10/2026
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VOV.VN - Từ vấn đề bảo hộ công dân, hợp tác phòng chống tội phạm mạng đến các lợi ích kinh tế, nhiều yếu tố đang thúc đẩy Mỹ tăng cường tiếp xúc với Myanmar sau nhiều năm quan hệ gặp nhiều trở ngại.

 

Cuộc gặp cấp cao của các quan chức Mỹ và Myanmar tại Naypyidaw hồi giữa tháng 9 vừa qua được dư luận và giới quan sát khu vực đặc biệt quan tâm.

Những cuộc tiếp xúc trực tiếp ở cấp cao giữa Mỹ và chính quyền Myanmar trong thời gian gần đây đang thu hút sự chú ý của dư luận và giới quan sát khu vực. Theo giới phân tích, đằng sau các hoạt động đối thoại này là nhu cầu trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm, từ an ninh, kinh tế đến lãnh sự.

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Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Cục Báo chí và Thông tin Văn phòng Tổng thống Myanmar/Bộ Ngoại giao Myanmar

Một dấu mốc đáng chú ý là cuộc gặp diễn ra tại Naypidaw trong hai ngày 15 và 16/9, khi đoàn đại biểu Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Tình báo và Nghiên cứu Michael Vance dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Tổng thống Min Aung Hlaing.

Theo một số nguồn tin khu vực, chuyến công tác của đoàn đại biểu Mỹ ban đầu liên quan tới các vấn đề lãnh sự, trong đó có trường hợp công dân Mỹ Adam Castillo bị bắt giữ tại sân bay Yangon hồi tháng 6. Tuy nhiên, chương trình làm việc sau đó được cho là đã mở rộng sang một số vấn đề an ninh và kinh tế cùng quan tâm.

Một trong những nội dung được chú ý là hợp tác phòng chống tội phạm mạng và các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Trong những năm qua, tình trạng lừa đảo trực tuyến tại một số khu vực giáp biên của Myanmar đã trở thành mối quan ngại đối với nhiều quốc gia. Việc tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng được kỳ vọng góp phần hỗ trợ các nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, Myanmar cũng sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm, phục vụ nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng, lĩnh vực khoáng sản được cho là một trong những chủ đề được quan tâm trong các cuộc tiếp xúc giữa hai bên.

Giới quan sát cũng cho rằng việc duy trì các kênh trao đổi có thể tạo điều kiện để Mỹ và Myanmar xử lý những vấn đề cùng quan tâm, đồng thời góp phần duy trì đối thoại trong bối cảnh tình hình trong nước Myanmar và khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc vừa qua cũng nhận được những ý kiến khác nhau tại Mỹ. Một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại việc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo chính quyền Myanmar có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các biện pháp gây sức ép mà Mỹ đang áp dụng đối với Myanmar.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc duy trì các kênh liên lạc là cần thiết nhằm bảo vệ công dân Mỹ và các lợi ích quốc gia. Washington đồng thời cho biết vẫn tiếp tục kêu gọi chấm dứt bạo lực, thúc đẩy đối thoại và trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Giới phân tích nhận định các cuộc tiếp xúc gần đây phản ánh nhu cầu trao đổi giữa hai bên về các vấn đề an ninh, kinh tế và lãnh sự. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Mỹ thay đổi lập trường chính thức đối với Myanmar, trong khi các biện pháp trừng phạt và quan điểm của Washington liên quan tới tình hình nước này vẫn được duy trì.

PV/VOV-Bangkok
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