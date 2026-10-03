Việt Nam thúc đẩy hợp tác giao thông xanh với Vùng Yangon, Myanmar

Tại buổi làm việc, Thủ hiến Vùng Yangon bày tỏ nhu cầu cấp thiết về việc nâng cấp hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là phát triển hệ thống xe buýt điện và chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị. Đại sứ quán Việt Nam khẳng định sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ Yangon kết nối với các đối tác Việt Nam có kinh nghiệm để triển khai các dự án này.

Chính quyền Vùng Yangon cam kết tiếp tục đồng hành, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại địa bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Vùng Yangon cam kết tiếp tục đồng hành, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại địa bàn; đồng thời sẵn sàng chào đón các dự án đầu tư mới của Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như viễn thông, năng lượng - khí đốt, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Nhằm cụ thể hóa các hoạt động hợp tác trong giai đoạn mới, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các sự kiện trọng tâm trong cuối năm 2026, trong đó có Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu tại TP.HCM vào cuối tháng 10/2026, nhằm duy trì và phát triển quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa hai thành phố từ năm 2012.

Chính quyền Vùng Yangon nhất trí hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại Hội chợ Thương mại Việt Nam - Myanmar 2026 vào đầu tháng 12/2026 tại địa bàn. Hai bên cũng cam kết phối hợp thúc đẩy kết nối Yangon không chỉ với Hà Nội, TP.HCM mà còn mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức (trái) và Thủ hiến Vùng Yangon Aung Naing Thu

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing vào đầu tháng 9/2026 đã tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa hai nước. Tính đến tháng 8/2026, Việt Nam có 106 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar với tổng vốn 1,46 tỷ USD, cùng kim ngạch thương mại 6 tháng đầu năm 2026 đạt 335 triệu USD.

Những kết quả này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Việc đẩy mạnh kết nối với Vùng Yangon không chỉ mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam mà còn góp phần tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và phục vụ phát triển bền vững cho cả hai quốc gia.