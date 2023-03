Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác để bảo đảm các quyền của phụ nữ

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh kể từ khi thông qua Nghị quyết Hội đồng Bảo an 1325 năm 2000 đến nay, phụ nữ đã phát huy vai trò tích cực và có nhiều đóng góp to lớn trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột, tái thiết, thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển.

Để giải quyết các thách thức, bất bình đẳng mà phụ nữ đang phải đối mặt hiện nay và phát huy vai trò của phụ nữ đối với an ninh và hòa bình, Việt Nam cho rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp chính sách bảo đảm các quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Đại sứ kêu gọi đẩy mạnh các chương trình, biện pháp hỗ trợ xây dựng năng lực ở cấp độ địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu để phụ nữ có thể tham gia, đóng góp đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa đối với xây dựng hòa bình bền vững và nâng cao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ theo Nghị quyết Hội đồng Bảo an 1889 được thông qua năm 2009 theo đề xuất của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an (tháng 10/2009).

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định, trải qua vô vàn đau thương của chiến tranh, vượt qua mọi khó khăn, giản khổ, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã hy sinh và đóng góp to lớn cho hòa bình, độc lập, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam đang tiếp tục có nhiều đóng góp ý nghĩa cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.