Việt Nam tham gia cuộc họp Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế

Đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Thống đốc - Đại diện thường trực của Việt Nam tại IAEA làm Trưởng đoàn, cùng tham dự có Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) và các đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị chuyên môn của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu khai mạc, TGĐ IAEA Rafael Mariano Grossi điểm qua các nhiệm vụ trọng tâm của IAEA trong năm 2023; nổi bật là kết quả chuyến thăm làm việc với Iran của ông ngay trước thềm Cuộc họp trong vấn đề thực thi các nghĩa vụ theo Hiệp định thanh sát, cũng như triển vọng giải quyết các vấn đề thanh sát còn tồn đọng.

Bên cạnh đó, trước các diễn biến ngày càng phức tạp trên thực địa xung quanh khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaphorizhya tại Ukraine và đoàn thanh sát viên IAEA, TGĐ Grossi khẳng định sẽ không chùn bước trước các khó khăn và cam kết tiếp tục theo đuổi các nỗ lực đàm phán nhằm thiết lập “vùng bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân” xung quanh nhà máy nhằm ngăn chặn bất cứ một số sự cố hạt nhân có thể xảy ra do các hành động quân sự.

Ngoài ra, TGĐ Grossi nhấn mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học hạt nhân tiếp tục là trọng tâm của tổ chức, đặc biệt dành sự quan tâm hỗ trợ thiết yếu cho các nước chịu tác động của thảm họa động đất vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Trong thời gian diễn ra cuộc họp, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia phát biểu, thảo luận tại nhiều đề mục của kỳ họp, cùng các thành viên HĐTĐ thảo luận đóng góp cho việc hoàn thiện các dự thảo Báo cáo về an ninh, an toàn và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân năm 2023.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã tái khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán ủng hộ cả ba trụ cột chính của IAEA là bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, thanh sát và ứng dụng năng lượng nguyên tử hạt nhân vào mục đích hoà bình, đánh giá cao sáng kiến của IAEA trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ hạt nhân phục vụ vào các hoạt động dân sự vì mục đích hòa bình; khẳng định ủng hộ vai trò then chốt của IAEA, nhấn mạnh trách nhiệm của các quốc gia và ủng hộ cách tiếp cận cân bằng trong công tác bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân; chia sẻ quan tâm trước những diễn biến phức tạp về an ninh hiện nay; đề cao nguyên tắc đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Bên lề cuộc họp, Đoàn Trung tâm hành động quốc gia Khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) cũng sẽ có các buổi làm việc với lãnh đạo và đại diện các tổ chức quốc tế và đối tác quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình như Ban Ứng dụng và Khoa học hạt nhân IAEA, Cơ sở nghiên cứu hạt nhân của IAEA tại Seibersdorf (Áo), Ban Thư ký Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) và Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO)./.