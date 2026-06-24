Việt Nam là quốc gia khách mời duy nhất tại Diễn đàn pháp lý quốc tế St.Petersburg

Với chủ đề “Thời điểm hành động theo pháp luật”, Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 14 quy tụ hơn 600 diễn giả và điều phối viên, với hơn 100 hoạt động xoay quanh tám chủ đề lớn, tập trung vào các vấn đề pháp lý hiện đại như công nghệ mới, hỗ trợ pháp lý miễn phí, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, tương lai trọng tài quốc gia đến năm 2030 và an ninh mạng.

Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 14 quy tụ hơn 600 diễn giả và điều phối viên

Điểm nhấn của Diễn đàn là phiên họp toàn thể với chủ đề “Luật pháp quốc tế - đặc quyền của số ít hay quyền bình đẳng của tất cả?”, cùng nhiều phiên thảo luận về cải cách quản trị nhà nước, chính sách điều tiết, ngoại giao pháp lý, đổi mới sáng tạo và bảo vệ các giá trị truyền thống.

Bên lề sự kiện sẽ diễn ra Diễn đàn Pháp lý Thanh niên Quốc tế nhằm tạo cơ hội cho sinh viên luật và các chuyên gia trẻ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam tham dự Diễn đàn với tư cách quốc gia khách mời duy nhất. Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng như: Tham dự Phiên họp toàn thể; Gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Nga; tham dự Phiên họp mở các Bộ trưởng Tư pháp…

Diễn đàn bao gồm 100 hoạt động xoay quanh tám chủ đề lớn, tập trung vào các vấn đề pháp lý hiện đại

Đặc biệt, tại Diễn đàn lần này, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Triển lãm "Gian trưng bày quốc gia" để giới thiệu, quảng bá các thành tựu nổi bật trong cải cách thể chế, cải cách tư pháp… đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu ẩm thực, trình diễn văn hóa nghệ thuật tại Gian trưng bày nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 14 kéo dài đến hết ngày 26/6 tại Saint Petersburg.