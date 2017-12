Vụ cháy chung cư New York là do bé trai 3 tuổi nghịch lửa trong bếp

Cơ quan phòng cháy chữa cháy tại New York, Mỹ hôm 29/12 thông báo nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại thành phố này là do một cậu bé 3 tuổi chơi nghịch lửa trên bếp, vô tình làm khởi phát đám cháy. Hiện trường vụ cháy ở New York. Ảnh: Nypost.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát tại tòa nhà 25 tầng. Có 12 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em. Hiện 4 người vẫn trong tình trạng nguy kịch. Thị trưởng thành phố gọi đây là vụ cháy tồi tệ nhất tại New York trong 25 năm qua.

Người đứng đầu cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố Daniel Nigro cho biết: Đám cháy bắt nguồn từ một căn bếp trong tầng 1. Một đứa trẻ hơn 3 tuổi đã nghịch lửa trên bếp và lửa bắt đầu bùng phát. Lính cứu hỏa đã đến hiện trường chỉ 3 phút sau khi có thông báo nhưng cũng không giúp giảm số người thiệt mạng./.