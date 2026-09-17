Vụ sập nhà ở Gaza khiến ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, ít nhất 20 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em và 14 người khác bị thương khi tòa nhà 7 tầng sụp đổ. Gần 100 người khác được cho là vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Vụ việc này làm nổi bật mối nguy hiểm thường trực, mà hàng chục nghìn người Palestine sống trong các tòa nhà bị hư hại do các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza vẫn đang phải đối mặt.

Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Gaza cho biết, lực lượng cứu hộ từ một số cơ quan Liên hợp quốc đang tham gia vào công tác cứu hộ, cùng với cơ quan cứu trợ của Ai Cập.

Các tòa nhà bị phá hủy trong xung đột tại Jabalia, phía Bắc Dải Gaza, ngày 24/10/2025 (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuy nhiên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi không có các thiết bị và máy móc cần thiết. Các quan chức Palestine và Liên Hợp Quốc nhiều lần cáo buộc Israel ngăn chặn việc đưa các máy móc hạng nặng vào Gaza.

Văn phòng UNDP tại Gaza ước tính có khoảng 400 tòa nhà có nguy cơ sụp đổ, cùng với khoảng 2.000 gia đình đang sinh sống trong các tòa nhà bị hư hại. Mặc dù các cảnh báo được đưa ra, nhưng người dân Gaza không có chỗ ở, thiếu lều bạt đã buộc phải chuyển đến các tòa nhà này.

Thỏa thuận ngừng bắn Gaza đạt được vào tháng 10/2025, nhưng người dân tại đây tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công của Israel, cũng như các hạn chế về viện trợ nhân đạo.