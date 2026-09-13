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Mỹ khẳng định người Palestine sẽ không bị ép rời khỏi Gaza

Chủ Nhật, 05:39, 13/09/2026
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VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định, người Palestine sẽ không bị cưỡng ép rời khỏi Dải Gaza trong khuôn khổ kế hoạch của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này, giữa những tranh cãi liên quan tới đề xuất của một số quan chức Israel về việc khuyến khích người Palestine di cư.

NBC dẫn lời các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định kế hoạch của Washington đối với tương lai Dải Gaza không bao gồm việc buộc người Palestine phải rời khỏi vùng lãnh thổ này. Phía Mỹ nhấn mạnh việc người dân Gaza có rời đi hay không phải dựa trên lựa chọn tự nguyện.

Lập trường của Washington được đưa ra sau khi một số bộ trưởng Israel đề xuất tạo điều kiện để người Palestine rời Gaza, mô tả phương án này là khuyến khích “di cư tự nguyện”. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cũng khẳng định chính phủ nước này không có kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Gaza.

my khang dinh nguoi palestine se khong bi ep roi khoi gaza hinh anh 1
Người Palestine di dời tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, một số chuyên gia luật quốc tế cảnh báo rằng ranh giới giữa “tự nguyện” và “cưỡng ép” có thể trở nên khó xác định trong điều kiện hiện nay tại Gaza. Theo các chuyên gia, ngay cả khi không bị cưỡng chế trực tiếp, người Palestine vẫn có thể cảm thấy buộc phải rời đi nếu nhà cửa, cơ sở hạ tầng và những điều kiện thiết yếu cho cuộc sống không được khôi phục.

Vấn đề tương lai của người dân Gaza tiếp tục là một trong những nội dung nhạy cảm trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump. Washington đang thúc đẩy một khuôn khổ hậu chiến cho Gaza, trong đó Mỹ khẳng định người Palestine không bị cưỡng ép rời khỏi vùng lãnh thổ này, trong khi nhiều nước Arab cũng phản đối các phương án di dời dân cư Palestine.

Reuters ngày 5/9 cũng dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee khẳng định không có kế hoạch buộc người Palestine rời Gaza; đến ngày 9/9, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố chính phủ Israel không có kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi vùng lãnh thổ này.

Quang Trung/VOV-Washington
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