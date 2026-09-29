Vườn thú Atlanta (Mỹ) đón nhận 2 chú gấu trúc Trung Quốc

Theo truyền thông Mỹ, chú gấu trúc đực Bình Bình và cô gấu cái Phúc Song đến Atlanta trên chuyến bay FedEx từ Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc. Sự xuất hiện của hai chú gấu thu hút sự chú ý trong bối cảnh gấu trúc đang trở nên hiếm hơn tại các vườn thú ở Mỹ. Vườn thú Atlanta hiện là một trong 3 vườn thú tại Mỹ nuôi gấu trúc khổng lồ.

Video của Reuters ghi cảnh máy bay chở cặp gấu trúc Trung Quốc hạ cánh xuống đất Mỹ:

Sự trở lại của gấu trúc diễn ra sau khi 4 chú gấu từng sống tại Atlanta được đưa về Trung Quốc vào năm 2024, khép lại chương trình hợp tác kéo dài 25 năm. Tháng 4 năm nay, Vườn thú Atlanta và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc thiết lập thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc mới, trong đó Bình Bình và Phúc Song sẽ ở Atlanta trong 10 năm.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Vườn thú Atlanta Raymond King cho rằng gấu trúc có sức hút đặc biệt, giúp mọi người quan tâm hơn đến bảo tồn thiên nhiên và cho thấy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong bảo vệ động vật hoang dã.

“Gấu trúc có khả năng đặc biệt khiến mọi người dừng lại, tận hưởng cảm giác kỳ diệu và niềm vui. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng những giá trị ấy, cùng mong muốn làm cho hành tinh tốt đẹp hơn, có thể tạo ra những thay đổi ở các quốc gia và qua nhiều thế hệ. Vì vậy, chúng tôi muốn gấu trúc truyền cảm hứng để mọi người quan tâm hơn đến công tác bảo tồn, không chỉ đối với gấu trúc mà còn với tất cả các loài động vật trong vườn thú. Đây cũng là một lời nhắc nhở rằng khi các quốc gia cùng hợp tác vì động vật hoang dã, những nỗ lực đó có thể mang lại hiệu quả”.

Tuy nhiên, du khách sẽ phải chờ thêm một thời gian mới có thể gặp hai “vị khách” đặc biệt này. Bình Bình và Phúc Song sẽ trải qua khoảng một tháng cách ly để thích nghi với môi trường mới, trong khi các chuyên gia và nhân viên chăm sóc Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ quá trình này. Thời điểm hai chú gấu chính thức ra mắt công chúng sẽ được Vườn thú Atlanta công bố sau.