English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vườn thú Atlanta (Mỹ) đón nhận 2 chú gấu trúc Trung Quốc

Thứ Ba, 10:03, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bình Bình và Phúc Song, hai chú gấu trúc khổng lồ được đưa từ Trung Quốc sang Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác bảo tồn, tuần này đã đến Vườn thú Atlanta, đánh dấu sự trở lại của những “vị đại sứ” đặc biệt sau gần 2 năm.

Theo truyền thông Mỹ, chú gấu trúc đực Bình Bình và cô gấu cái Phúc Song đến Atlanta trên chuyến bay FedEx từ Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc. Sự xuất hiện của hai chú gấu thu hút sự chú ý trong bối cảnh gấu trúc đang trở nên hiếm hơn tại các vườn thú ở Mỹ. Vườn thú Atlanta hiện là một trong 3 vườn thú tại Mỹ nuôi gấu trúc khổng lồ.

Video của Reuters ghi cảnh máy bay chở cặp gấu trúc Trung Quốc hạ cánh xuống đất Mỹ:

 

Sự trở lại của gấu trúc diễn ra sau khi 4 chú gấu từng sống tại Atlanta được đưa về Trung Quốc vào năm 2024, khép lại chương trình hợp tác kéo dài 25 năm. Tháng 4 năm nay, Vườn thú Atlanta và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc thiết lập thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc mới, trong đó Bình Bình và Phúc Song sẽ ở Atlanta trong 10 năm.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Vườn thú Atlanta Raymond King cho rằng gấu trúc có sức hút đặc biệt, giúp mọi người quan tâm hơn đến bảo tồn thiên nhiên và cho thấy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong bảo vệ động vật hoang dã.

“Gấu trúc có khả năng đặc biệt khiến mọi người dừng lại, tận hưởng cảm giác kỳ diệu và niềm vui. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng những giá trị ấy, cùng mong muốn làm cho hành tinh tốt đẹp hơn, có thể tạo ra những thay đổi ở các quốc gia và qua nhiều thế hệ. Vì vậy, chúng tôi muốn gấu trúc truyền cảm hứng để mọi người quan tâm hơn đến công tác bảo tồn, không chỉ đối với gấu trúc mà còn với tất cả các loài động vật trong vườn thú. Đây cũng là một lời nhắc nhở rằng khi các quốc gia cùng hợp tác vì động vật hoang dã, những nỗ lực đó có thể mang lại hiệu quả”.

Tuy nhiên, du khách sẽ phải chờ thêm một thời gian mới có thể gặp hai “vị khách” đặc biệt này. Bình Bình và Phúc Song sẽ trải qua khoảng một tháng cách ly để thích nghi với môi trường mới, trong khi các chuyên gia và nhân viên chăm sóc Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ quá trình này. Thời điểm hai chú gấu chính thức ra mắt công chúng sẽ được Vườn thú Atlanta công bố sau.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc gửi cặp gấu trúc khổng lồ tới Mỹ
Trung Quốc gửi cặp gấu trúc khổng lồ tới Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm Mỹ, cặp gấu trúc khổng lồ của nước này đã lên đường sang Mỹ vào sáng sớm ngày 27/9, bắt đầu thời gian lưu trú kéo dài 10 năm.

Trung Quốc gửi cặp gấu trúc khổng lồ tới Mỹ

Trung Quốc gửi cặp gấu trúc khổng lồ tới Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm Mỹ, cặp gấu trúc khổng lồ của nước này đã lên đường sang Mỹ vào sáng sớm ngày 27/9, bắt đầu thời gian lưu trú kéo dài 10 năm.

Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh
Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/4) vừa ra thông báo về việc sẽ đưa 2 chú gấu trúc khổng lồ tới Mỹ trong một chương trình hợp tác kéo dài 10 năm.

Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh

Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/4) vừa ra thông báo về việc sẽ đưa 2 chú gấu trúc khổng lồ tới Mỹ trong một chương trình hợp tác kéo dài 10 năm.

Ai thực sự hưởng lợi trong chiến lược ngoại giao gấu trúc Trung Quốc?
Ai thực sự hưởng lợi trong chiến lược ngoại giao gấu trúc Trung Quốc?

VOV.VN - Nếu phải tìm ra "người" chiến thắng thực sự trong chiến lược ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc, thì đó không ai khác chính là những chú gấu trúc.

Ai thực sự hưởng lợi trong chiến lược ngoại giao gấu trúc Trung Quốc?

Ai thực sự hưởng lợi trong chiến lược ngoại giao gấu trúc Trung Quốc?

VOV.VN - Nếu phải tìm ra "người" chiến thắng thực sự trong chiến lược ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc, thì đó không ai khác chính là những chú gấu trúc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ