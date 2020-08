Vượt Indonesia, Philippines thành tâm dịch Covid-19 của Đông Nam Á

Theo Bộ Y tế Philippines, hôm nay (6/8), quốc gia này ghi nhận 3.561 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên thành 119.460 ca, vượt qua Indonesia, nơi đang có 118.753 ca mắc Covid-19. Trong tuần qua, Philippines liên tục có các ca mắc mới tăng kỷ lục. Mức tăng cao nhất được ghi nhận vào ngày thứ Ba (4/8) với 6.352 trường hợp.

Vượt Indonesia, Philippines trở thành tâm dịch Covid-19 của Đông Nam Á. Nguồn: Philstar

Theo Bộ Y tế Philippines, các ca mắc mới trên toàn quốc trong một ngày đã tăng gấp 5 lần so với giai đoạn đầu.Hiện tại, thủ đô Manila, nơi đã được Tổng thống Duterte áp dụng Kiểm dịch cộng đồng nâng cao sửa đổi tuần vừa qua, có số ca mắc Covid-19 hàng ngày nhiều hơn cả thủ đô Jakarta của Indonesia, chiếm 57% số ca mắc mới.Bộ Y tế Philippines cũng cho biết, hôm nay có thêm 28 người tử vong do Covid-19, nâng tổng số trường hợp tử vong ở đất nước này lên 2.150 người. Con số này bằng một nửa con số tử vong do Covid-19 tại Indonesia.Trong cuộc họp báo sáng nay, Bộ Y tế Philippines cho rằng, những nỗ lực tăng cường xét nghiệm Covid-19 tại quốc gia này đã dẫn đến sự gia tăng các ca mắc Covid-19 trong những tuần gần đây tại Philippines./.