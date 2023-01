WHO cảnh báo biến thể phụ của Omicron, kêu gọi Trung Quốc hợp tác

Thế giới đang có sự cảnh giác trước dòng biến thể phụ này, vốn đã có mặt tại ít nhất 28 quốc gia và lan nhanh ở Mỹ.

Sau cuộc họp kỹ thuật ngày 5/1, hôm qua, một lần nữa WHO xác nhận, biến thể phụ XBB.1.5 có thể góp phần làm tăng tỷ lệ mắc bệnh. Nhận định được đưa ra dựa trên các đặc điểm di truyền và ước tính tốc độ tăng trưởng ban đầu của virus. Tuy nhiên, WHO cũng thừa nhận, đánh giá này vẫn cần thêm dữ liệu, do đến nay dữ liệu thu thập được chủ yếu đến từ Mỹ.

Ảnh minh họa: Reuters

WHO cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy XBB.1.5 có thể gây bệnh nặng hơn so với những biến thể đã biết trước đó. Tuy nhiên, tình trạng số ca mắc XBB.1.5 tăng đột biến một lần nữa cho thấy thế giới vẫn cần phải cảnh giác với đại dịch.

Trước đó 1 ngày, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cảnh báo biến thể phụ XBB.1.5 đang lây lan nhanh chóng ở nước này. Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy XBB.1.5 là nguyên nhân gây ra 27,6% tổng số ca mắc mới Covid-19 ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày 7/1 vừa qua, tăng từ mức 18,3% của một tuần trước đó và mức 11,5% cách đó 2 tuần.

Chính phủ Mỹ hôm qua đã phải tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh Covid-19 thêm 90 ngày. Theo Bộ trưởng Y tế và dịch vụ con người Xavier Becerra, việc gia hạn này xuất phát từ lý do các hậu quả của đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, các chuyên gia WHO tại châu Âu kêu gọi các nước nâng cao cảnh giác, song cần cân nhắc kỹ các biện pháp hạn chế đi lại phòng dịch Covid-19, để tránh xảy ra việc tình trạng “phân biệt, đối xử” với công dân các nước. Theo WHO, hành khách nhất là những người đến từ những nơi dịch bệnh đang lây lan phức tạp nên được khuyến nghị đeo khẩu trang trong những điều kiện có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như các chuyến bay đường dài.

Cùng ngày hôm qua, WHO cũng nhắc lại việc Trung Quốc cần chia sẻ thêm dữ liệu về đợt bùng phát dịch Covid-19 tại nước này, trong bối cảnh một số quốc gia đã áp đặt lại các quy định xét nghiệm Covid-19 đối với công dân nước này. Trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách đại dịch Covid-19, bà Maria Van Kerkhove kêu gọi Trung Quốc cùng phối hợp để làm rõ về tình hình dịch bệnh, đặc biệt khi kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán tại quốc gia này đang tới gần:

“Có một số khoảng trống thông tin rất quan trọng mà chúng tôi đang làm việc với Trung Quốc để lấp đầy. Đầu tiên và quan trọng nhất, là biết được tình hình dịch Covid-19 trên toàn quốc và thực sự hiểu được sự gia tăng hay giảm số ca nhập viện trên toàn thế giới và những ca tử vong liên quan đến Covid-19”.

Dự kiến, một ủy ban cố vấn của Tổng Giám đốc WHO sẽ họp vào ngày 27/1 tới, nhằm thảo luận khả năng duy trì tình trạng khẩn cấp toàn cầu về đại dịch Covid-19 hay không. Hiện một số nhà khoa học hàng đầu và các chuyên gia của WHO cho rằng còn quá sớm để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp./.