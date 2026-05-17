WHO: Dịch Ebola tại Congo, Uganda là "tình trạng khẩn cấp" về y tế toàn cầu

Trong một tuyên bố, WHO cho biết, tính đến hôm 16/5, đã có 80 trường hợp nghi tử vong do dịch Ebola, 8 trường hợp được xác nhận và 246 trường hợp nghi nhiễm virus này được báo cáo tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo trên ít nhất ba khu vực y tế.

Virus Ebola. Ảnh: CDC/Reuters.

Một trường hợp được xác nhận tại thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi trở về từ Ituri. Trước đó, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 15/5 cho biết 80 người đã chết trong đợt bùng phát mới ở tỉnh phía đông này.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, Tiến sĩ Samuel Roger Kamba, cho biết: “Diễn biến của dịch bệnh mới này bắt đầu từ đầu tháng này, khi có cảnh báo đầu tiên qua mạng xã hội vào ngày 5/5. Lần này là chủng Bundibugyo. Một chủng đã được biết đến, đã bùng phát ở Uganda, và đã gây ra dịch bệnh ở đây, đặc biệt là ở Isiro vào năm 2012”.

Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho biết đã có hai trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm một trường hợp tử vong. Hai trường hợp này được báo cáo liên quan đến những người đi du lịch từ Cộng hòa Dân chủ Congo.