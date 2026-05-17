  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
WHO: Dịch Ebola tại Congo, Uganda là "tình trạng khẩn cấp" về y tế toàn cầu

Chủ Nhật, 10:31, 17/05/2026
VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17/5 đã tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu".

Trong một tuyên bố, WHO cho biết, tính đến hôm 16/5, đã có 80 trường hợp nghi tử vong do dịch Ebola, 8 trường hợp được xác nhận và 246 trường hợp nghi nhiễm virus này được báo cáo tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo trên ít nhất ba khu vực y tế.

Virus Ebola. Ảnh: CDC/Reuters.

Một trường hợp được xác nhận tại thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi trở về từ Ituri. Trước đó, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 15/5 cho biết 80 người đã chết trong đợt bùng phát mới ở tỉnh phía đông này.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, Tiến sĩ Samuel Roger Kamba, cho biết: “Diễn biến của dịch bệnh mới này bắt đầu từ đầu tháng này, khi có cảnh báo đầu tiên qua mạng xã hội vào ngày 5/5. Lần này là chủng Bundibugyo. Một chủng đã được biết đến, đã bùng phát ở Uganda, và đã gây ra dịch bệnh ở đây, đặc biệt là ở Isiro vào năm 2012”.

Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho biết đã có hai trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm một trường hợp tử vong. Hai trường hợp này được báo cáo liên quan đến những người đi du lịch từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

80 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo

VOV.VN - Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất củ căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong chưa đầy 1 tháng.

Thiều Dương/VOV1 biên dịch 
Theo Reuters
Tag: Dịch bệnh Ebola WHO đe dọa sức khỏe toàn cầu
Nguy cơ Ebola lây lan xuyên biên giới tại châu Phi
Nguy cơ Ebola lây lan xuyên biên giới tại châu Phi

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) hôm qua (15/5) thông báo, Uganda đã phát hiện một ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh xuyên biên giới trong khu vực.

Congo tuyên bố kết thúc đợt bùng phát Ebola sau 42 ngày không có ca mới

VOV.VN - Cộng hòa Dân chủ Congo và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 1/12 cho biết, đợt bùng phát Ebola gần đây tại nước này đã chấm dứt sau 42 ngày không có ca nhiễm mới, đáp ứng tiêu chuẩn kết thúc dịch theo quy định quốc tế.

Dịch bệnh Ebola tại Congo có dấu hiệu giảm nhưng vẫn còn nhiều thách thức

VOV.VN - Các quan chức y tế hôm 2/10 cho biết, ổ dịch Ebola tại tỉnh Kasai của Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang cho thấy dấu hiệu suy giảm ban đầu, song những khó khăn về tài chính và hậu cần vẫn cản trở nỗ lực ứng phó.

