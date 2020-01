WHO hoãn ban bố tình trạng khẩn cấp y tế đối với dịch viêm phổi lạ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tạm hoãn việc tuyên bố đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona, bắt nguồn từ Trung Quốc là “tình trạng y tế công cộng khẩn cấp cần được quốc tế quan tâm” (PHEIC) - một tình trạng chỉ được tuyên bố cho những đợt bùng phát nghiêm trọng nhất. Ủy ban các chuyên gia của WHO sẽ nhóm họp một lần nữa vào hôm nay (23/1) để thảo luận thêm dựa trên những thông tin thu thập được từ các đội ngũ chuyên viên tại thực địa.

Một phụ nữ đeo khẩu trang đi qua một cảnh báo về dịch bệnh ở Vũ Hán ở sảnh đến sân bay Haneda, Tokyo. Ảnh: Reuters.

“Đây là một tình huống phức tạp. Chúng ta đã có cuộc thảo luận rất tích cực nhưng rõ ràng chúng ta vẫn cần phải có thêm nhiều thông tin hơn nữa. Tôi sẽ phải đưa ra quyết định phù hợp sau khi xem xét tất cả các bằng chứng thu được”, Tiến sỹ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc của WHO cho biết.

Giới chức Trung Quốc hôm qua (22/1) cho biết, hơn 540 người đã phải nhập viện trong tình trạng khó thở và 17 người đã thiệt mạng, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc. Nhiều người khác được cho là cũng nhiễm bệnh nhưng với các triệu chứng nhẹ hơn. Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Anh ước tính số lượng các trường hợp mắc bệnh trong thời điểm bùng phát virus corona có thể lên đến 4.000 người.

Ủy ban khẩn cấp của WHO đã nhóm họp khi virus corona lan rộng ra nhiều quốc gia, không chỉ riêng Trung Quốc mà còn xuất hiện tại Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và gần đây nhất là Mỹ. Theo Ủy ban này, virus corona chủ yếu ảnh hưởng đến người già với 73% số bệnh nhân trên 40 tuổi, gần 2/3 là nam giới và 40% số người tử vong đã có những tình trạng bệnh lý khác, chẳng hạn như tim mạch hoặc huyết áp cao, khiến họ dễ bị tổn thương trước loại virus mới này. Tỷ lệ tử vong vẫn thấp hơn so với đợt bùng phát dịch bệnh MERS và SARS.

Chính phủ Anh hôm qua (22/1) cho biết, đã thực hiện việc kiểm tra chặt chẽ các khách du lịch đến từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết, Vũ Hán đã ngừng các chuyến bay và chuyến tàu đến và đi từ khu vực này.

Tờ Tân Hoa xã cho hay, mọi người được yêu cầu không rời khỏi Vũ Hán mà không có lý do cụ thể. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc, không ai được phép rời khỏi thành phố này từ lúc 10h sáng 23/1 (giờ địa phương), và các nhà ga, sân bay, bến xe buýt, bến tàu điện ngầm...sẽ tạm thời đóng cửa./.