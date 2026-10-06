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WHO: Nguy cơ dịch bệnh ở Nga là thấp sau ca viêm phổi không rõ nguyên nhân

Thứ Ba, 11:00, 06/10/2026
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VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp sau trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân ở tỉnh Irkutsk.

Trong một thông báo ngày 5/10, người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân “đã được xác định và đang được theo dõi các triệu chứng bệnh”. WHO khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp sau khi phát hiện một trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân ở một nhân viên của Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk thuộc Siberia và Viễn Đông của Nga.

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Trung tâm Hỗ trợ và Cứu hộ Y tế, một bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm tại thị trấn Shelekhov thuộc vùng Irkutsk, Nga, ngày 5/10 (Ảnh: Reuters)

“Dựa trên thông tin không chính thức hiện có, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung dường như ở mức thấp”, ông nói. “Tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân đã được xác định và đang được theo dõi các triệu chứng bệnh, và cho đến nay chưa ai có triệu chứng bệnh”, ông Lindmeier nói thêm.

Trước đó, cơ quan báo chí của Cơ quan giám sát y tế Nga - Rospotrebnadzor, cho biết tình hình vệ sinh dịch tễ ở vùng Irkutsk ổn định, và các biện pháp phòng ngừa và theo dõi y tế đối với những người đã tiếp xúc với người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân sắp hoàn tất.  Trước đó, khi được hỏi về thông tin liên quan tới bệnh dịch hạch hoặc một bệnh truyền nhiễm khác ở vùng Irkutsk, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết người dân nên dựa vào đánh giá của Rospotrebnadzor, thay vì tin đồn và suy đoán vô căn cứ.

Hiện, WHO vẫn đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan y tế Nga về ca bệnh này. “WHO đang liên hệ với các cơ quan y tế Nga để xác minh sự việc, hoàn cảnh của nó, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đang được tiến hành và kết quả của chúng, lý do truy vết tiếp xúc và tình trạng sức khỏe của những người tiếp xúc, cũng như bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế”, người phát ngôn Christian Lindmeier nói.

Trước đó, bộ phận báo chí của Rospotrebnadzor cho biết tình hình vệ sinh dịch tễ ở vùng Irkutsk ổn định, và các biện pháp phòng ngừa cũng như theo dõi y tế đối với những người đã tiếp xúc với người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân đang gần hoàn tất.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
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