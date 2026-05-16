WHO ưu tiên tìm hiểu nguồn gốc và cách thức lây lan của dịch Hantavirus

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hondius để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan, điểm đến cuối cùng của hành trình.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: WHO

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác nhận tổng cộng 10 ca nhiễm bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Để đối phó với tình hình này, WHO đang phối hợp chặt chẽ với hơn 20 quốc gia nhằm điều phối các nghiên cứu chuyên sâu, hướng tới việc hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của căn bệnh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân đảo Tenerife và chính phủ Tây Ban Nha vì sự hỗ trợ và tinh thần đoàn kết to lớn dành cho các hành khách cũng như thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius. Ông Ghebreyesus khẳng định dấu ấn hỗ trợ từ Tenerife sẽ không bao giờ bị lãng quên, đồng thời bày tỏ hy vọng tinh thần của người dân Tây Ban Nha sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho toàn thế giới trong bối cảnh nhân loại đang phải trải qua một giai đoạn đầy chia rẽ, căng thẳng và bất ổn.