WHO ưu tiên tìm hiểu nguồn gốc và cách thức lây lan của dịch Hantavirus

Thứ Bảy, 15:05, 16/05/2026
VOV.VN - Trong cuộc họp báo ngày 15/5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch Hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hondius để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan, điểm đến cuối cùng của hành trình.

 Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: WHO

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác nhận tổng cộng 10 ca nhiễm bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Để đối phó với tình hình này, WHO đang phối hợp chặt chẽ với hơn 20 quốc gia nhằm điều phối các nghiên cứu chuyên sâu, hướng tới việc hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của căn bệnh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân đảo Tenerife và chính phủ Tây Ban Nha vì sự hỗ trợ và tinh thần đoàn kết to lớn dành cho các hành khách cũng như thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius. Ông Ghebreyesus khẳng định dấu ấn hỗ trợ từ Tenerife sẽ không bao giờ bị lãng quên, đồng thời bày tỏ hy vọng tinh thần của người dân Tây Ban Nha sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho toàn thế giới trong bối cảnh nhân loại đang phải trải qua một giai đoạn đầy chia rẽ, căng thẳng và bất ổn.

 Anh Tuấn/VOV-Paris
Thái Lan và Malaysia tăng cường giám sát trước cảnh báo về dịch hantavirus
VOV.VN - Cơ quan y tế Thái Lan và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi cảnh báo về ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch MV Hondius.

Nhiều quốc gia đồng loạt nâng mức cảnh giác vì ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch
VOV.VN - Sau khi ghi nhận các ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan đến ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, hàng loạt quốc gia đã nâng mức cảnh giác. Các biện pháp kiểm soát y tế khẩn cấp được kích hoạt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng xuyên biên giới.

Kịch bản sơ tán hành khách khỏi "ổ dịch" Hantavirus được triển khai như nào?
VOV.VN - Các hành khách ngày 8/5 bắt đầu rời khỏi tàu du lịch MV Hondius đang neo đậu ngoài khơi đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Con tàu này đã ghi nhận một đợt bùng phát virus Hantavirus ngay khi vừa cập cảng ở khu vực này, buộc chính quyền địa phương phải triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn.

