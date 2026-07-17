WHO cảnh báo: Dịch Ebola tại CHDC Congo lan rộng với tốc độ chưa từng thấy

Trong một thông báo, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sự bùng phát nhanh chóng của đợt dịch lần này đã đẩy quốc gia Trung Phi vào một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng.

Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi tuyên bố dịch, số ca mắc bệnh tại CHDC Congo đã tăng lên một cách chóng mặt, đưa đợt dịch lần này trở thành đợt bùng phát Ebola lớn thứ ba trong lịch sử từng được ghi nhận trên thế giới. Ảnh: Reuters

Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi tuyên bố dịch, số ca mắc bệnh đã tăng lên một cách chóng mặt, đưa đợt dịch này trở thành đợt bùng phát Ebola lớn thứ ba trong lịch sử từng được ghi nhận trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan y tế đã xác nhận có hơn 2.000 ca nhiễm và dịch bệnh nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 796 người.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước giới truyền thông. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh trong những tháng gần đây, tốc độ lây lan của virus đã vượt mốc kiểm soát thông thường và nhanh hơn bất kỳ đợt dịch nào trước đó.

Lời cảnh báo này là một hồi chuông báo động đỏ, đặt hệ thống y tế của CHDC Congo vào tình trạng khẩn cấp và đòi hỏi nỗ lực ứng phó, hỗ trợ quốc tế mạnh mẽ hơn bao giờ hết để ngăn chặn thảm kịch tiếp tục leo thang.