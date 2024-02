WHO tìm cách tiếp cận bệnh viện Nasser sau cuộc đột kích của Israel

Theo người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tarik Jasarevic, vẫn còn những bệnh nhân bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết là cung cấp nhiên liệu và đảm bảo hoạt động cứu người.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 19/1. (Ảnh: THX)

Ông Tarik Jasarevic nói: “Bệnh viện càng xuống cấp đồng nghĩa với nhiều sinh mạng bị mất đi. WHO cần thực hiện đánh giá và xem làm thế nào có thể chuyển tuyến an toàn cho bệnh nhân. Từ lâu, WHO đã nhấn mạnh, bệnh nhân, nhân viên y tế và thường dân đang tìm nơi ẩn náu trong bệnh viện. Họ xứng đáng được an toàn, chứ không phải bị chôn cất ở những nơi chữa bệnh".

Trước đó, Israel không kích bệnh viện Nasser dựa trên thông tin cho rằng lực lượng Hamas đang giữ con tin trong cơ sở này, cùng với một số thi thể của những người bị bắt. Quân đội Israel mô tả vụ tấn công vào bệnh viện Nasser là "chính xác và hạn chế thương vong".