Mỹ, Israel thảo luận kế hoạch hậu xung đột ở Gaza

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhắc lại sự ủng hộ đối với Israel và quyền tự vệ của nước này trước các mối đe dọa từ Hamas đồng thời lên án Hamas là tổ chức khủng bố đã tiến hành vụ tấn công nhắm vào Israel ngày 7/10.

Người Palestine chạy khỏi cuộc giao tranh ở Gaza, ngày 19/11/2023. Ảnh: Getty

Hai bên đã thảo luận các nỗ lực hiện nay nhằm đảm bảo mọi con tin đang bị Hamas giam giữ sẽ được phóng thích và một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Gaza.

Phó Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và tăng cường viện trợ nhân đạo, đồng thời tái khẳng định quan điểm của chính quyền Biden rằng một chiến dịch quân sự ở Rafah không nên được tiến hành nếu không có một kế hoạch đáng tin cậy và khả thi nhằm đảm bảo sự an toàn cho hơn 1 triệu người dân tại đây. Hai bên cũng thảo luận kế hoạch hậu xung đột ở Gaza và những tiến triển đạt được và Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng an ninh của Israel phải được đảm bảo, người dân Palestine không bị buộc phải rời khỏi Gaza và họ phải được quyền tự do, an ninh và tự quyết.