WHO ủng hộ đánh giá độc lập về ứng phó Covid-19 của chính họ

Hôm 18/5, tại hội nghị trực tuyến đầu tiên của Hội đồng Y tế Thế giới , Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc đánh giá độc lập về quy trình ứng phó với đại dịch Covid-19 của cơ quan này vào "thời điểm thích hợp sớm nhất" và cơ quan này đã nhận được sự ủng hộ, cam kết đóng góp tài chính rất lớn từ Trung Quốc (tâm điểm về nguồn gốc của dịch bệnh).

Tổng Giám đốc WHO Tedros. Ảnh: CFR.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc đã có ít nhất 1 thành viên của WHO tìm cách che giấu dịch bệnh. Ông gọi WHO là “con rối của Trung Quốc” và đã thực hiện không tốt công việc khi ứng phó với đại dịch. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ sớm có quyết định về đóng góp của Mỹ cho tổ chức này.



Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ khoản tài trợ dành cho Tổ chức Y tế Thế giới sau khi cáo buộc cơ quan này “quá thiên vị Trung Quốc”, đồng thời chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch ở giai đoạn đầu của khủng hoảng dịch. Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Mã Hiểu Vĩ tuyên bố Trung Quốc đã kịp thời công bố dịch, chia sẻ toàn bộ chuỗi gen cuả virus, đồng thời kêu gọi các nước chống lại các “tin đồn, kỳ thị và bôi nhọ”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết góp 2 tỷ USD trong 2 năm tới để giúp ứng phó với dịch Covid-19, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Số tiền trên gần bằng toàn bộ ngân sách hoạt động của WHO trong năm 2019 và thừa sức bù đắp số tiền thiếu hụt do Mỹ đình chỉ khoản viện trợ 400 triệu USD mỗi năm cho WHO./.

Trần Nga/VOV1 biên dịch

Theo Reuters