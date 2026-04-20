Xây dựng xã hội đa thế hệ: "Chìa khóa" cho một châu Á - Thái Bình Dương kiên cường

Thứ Hai, 18:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 20/4, khóa họp thứ 82 của ESCAP khai mạc tại Bangkok, quy tụ gần 500 đại biểu từ 58 quốc gia, tập trung thảo luận các thách thức về biến đổi nhân khẩu học và công nghệ với chủ đề xây dựng xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định xây dựng xã hội công bằng cho mọi lứa tuổi là ưu tiên chiến lược, đồng thời đề xuất 3 trụ cột: củng cố quyết tâm chính trị, đổi mới tài chính và thắt chặt đối tác công - tư để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Ông nhấn mạnh: "Tương lai khu vực được định hình bởi hành động hôm nay. Đừng để khóa họp này được nhớ đến bởi những gì chúng ta nói, mà hãy nhớ đến kết quả chúng ta mang lại cho người dân ở mọi thế hệ".

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Khóa họp lần thứ 82 của ESCAP sáng 20/4/2026

Bà Armida Salsiah Alisjahbana, Thư ký điều hành ESCAP, thừa nhận dù đối mặt căng thẳng địa chính trị và khủng hoảng năng lượng, sự chuyển đổi nhân khẩu học của khu vực có thể được nhìn nhận như một yếu tố tích cực nếu có sự điều chỉnh kịp thời về hệ thống bảo trợ xã hội và thị trường lao động: "Sự chuyển đổi từ một xã hội có tỷ lệ sinh và tử cao sang một xã hội có tuổi thọ dài hơn và quy mô gia đình nhỏ hơn đang có những tác động sâu rộng. Chúng ta có thể vượt qua sự chuyển đổi này thông qua đối thoại, đổi mới sáng tạo và sự hợp tác khu vực liên tục để xây dựng một châu Á - Thái Bình Dương kiên cường và bao trùm hơn".

Bà Armida Salsiah Alisjahbana, Thư ký điều hành ESCAP phát biểu tại Khóa họp lần thứ 82 của ESCAP

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện là nơi sinh sống của hơn 60% dân số thế giới. Báo cáo nghiên cứu chủ đề của hội nghị chỉ ra rằng dù tốc độ tăng trưởng dân số đang chậm lại, đây cũng là cơ hội để khai thác tiềm năng kinh tế từ người cao tuổi thông qua kinh nghiệm, tinh thần khởi nghiệp và vốn xã hội của họ.

Toàn cảnh Khóa họp lần thứ 82 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) sáng 20/4/2026 tại Bangkok, Thái Lan

Ngày mai (21/4), Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng dự kiến sẽ phát biểu tại phiên thảo luận thứ 3, chia sẻ các giải pháp thực tiễn nhằm thu hẹp khoảng cách xã hội và đảm bảo quyền lợi đa thế hệ trong bối cảnh nhân khẩu học biến đổi nhanh chóng.

Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp  lần thứ 82 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) sáng 20/4/2026 tại Bangkok, Thái Lan.
Các đại biểu tham dự Khóa họp chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 24/4 với các phiên thảo luận chuyên sâu về lộ trình đầu tư vào "nền kinh tế chăm sóc" (care economy) và tăng cường học tập suốt đời để thích ứng với kỷ nguyên số hóa và trí tuệ nhân tạo AI.

Hội nghị cũng dự kiến thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kết nối vận tải, giải pháp kỹ thuật số và thiết lập hệ thống an sinh xã hội toàn diện cho mọi lứa tuổi.

PV/VOV-Bangkok
IEA, IMF và Ngân hàng Thế giới cảnh báo cú sốc năng lượng và kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Lãnh đạo Tổ chức năng lượng quốc tế (IEA), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) ngày 13/4 ra tuyên bố chung cảnh báo cuộc chiến ở Trung Đông đang gây ra cú sốc lớn và không đồng đều đối với kinh tế toàn cầu.

Hy Lạp mạnh tay trấn áp nạn buôn người, mở cửa đón lao động hợp pháp

VOV.VN - Bộ Di trú Hy Lạp vừa cho biết đã trình lên quốc hội một dự luật mới nhằm tăng hình phạt đối với tội buôn người di cư, bao gồm cả án tù chung thân để đối phó với tình trạng di cư trái phép ở quốc gia Đông Nam Âu này.

Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu bảo vệ vận tải thương mại qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Các nhà ngoại giao hôm 3/4 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một nghị quyết của Bahrain bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz.

