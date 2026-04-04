Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu bảo vệ vận tải thương mại qua eo biển Hormuz

Cuộc họp của 15 thành viên Hội đồng ban đầu được lên lịch vào ngày 3/4, sau đó được dời sang ngày 4/4 nhưng cuối cùng đã bị hoãn đến tuần sau và chưa ấn định ngày cụ thể.

Bahrain, hiện là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, đã hoàn tất dự thảo hôm 3/4, trong đó cho phép sử dụng "tất cả các biện pháp phòng thủ cần thiết" để bảo vệ hoạt động vận tải thương mại. Tuy nhiên Trung Quốc, quốc gia có quyền phủ quyết, tuyên bố rõ ràng sẽ phản đối việc cho phép bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào. Trung Quốc cho rằng động thái như vậy sẽ "hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp và bừa bãi, làm leo thang tình hình hơn nữa và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran và có thể mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm một chút thời gian.

Liên quan vấn đề này, các báo cáo tình báo gần đây của Mỹ cảnh báo rằng Iran khó có thể mở cửa eo biển Hormuz trong thời gian ngắn tới vì việc kiểm soát tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới này là đòn bẩy thực sự duy nhất mà nước này để chống Mỹ. Do vậy, Iran có thể tiếp tục siết chặt kiểm soát eo biển để giữ giá năng lượng ở mức cao như một biện pháp gây áp lực lên Tổng thống Donald Trump phải tìm ra giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến.

Các báo cáo cũng chỉ ra những dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc chiến, vốn nhằm mục đích xóa sổ sức mạnh quân sự của Iran, trên thực tế lại có tác dụng ngược là làm tăng ảnh hưởng khu vực của Iran bằng cách thể hiện khả năng của nước này trong việc đe dọa tuyến đường thủy quan trọng.