  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu bảo vệ vận tải thương mại qua eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 06:35, 04/04/2026
VOV.VN - Các nhà ngoại giao hôm 3/4 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một nghị quyết của Bahrain bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz.

Cuộc họp của 15 thành viên Hội đồng ban đầu được lên lịch vào ngày 3/4, sau đó được dời sang ngày 4/4 nhưng cuối cùng đã bị hoãn đến tuần sau và chưa ấn định ngày cụ thể.

Bahrain, hiện là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, đã hoàn tất dự thảo hôm 3/4, trong đó cho phép sử dụng "tất cả các biện pháp phòng thủ cần thiết" để bảo vệ hoạt động vận tải thương mại. Tuy nhiên Trung Quốc, quốc gia có quyền phủ quyết, tuyên bố rõ ràng sẽ phản đối việc cho phép bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào. Trung Quốc cho rằng động thái như vậy sẽ "hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp và bừa bãi, làm leo thang tình hình hơn nữa và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran và có thể mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm một chút thời gian.

Liên quan vấn đề này, các báo cáo tình báo gần đây của Mỹ cảnh báo rằng Iran khó có thể mở cửa eo biển Hormuz trong thời gian ngắn tới vì việc kiểm soát tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới này là đòn bẩy thực sự duy nhất mà nước này để chống Mỹ. Do vậy, Iran có thể tiếp tục siết chặt kiểm soát eo biển để giữ giá năng lượng ở mức cao như một biện pháp gây áp lực lên Tổng thống Donald Trump phải tìm ra giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến.

Các báo cáo cũng chỉ ra những dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc chiến, vốn nhằm mục đích xóa sổ sức mạnh quân sự của Iran, trên thực tế lại có tác dụng ngược là làm tăng ảnh hưởng khu vực của Iran bằng cách thể hiện khả năng của nước này trong việc đe dọa tuyến đường thủy quan trọng.

Trần Nga/VOV1
Theo Reuters
Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian
VOV.VN - Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian, trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với chính quyền của ông nhằm sớm chấm dứt xung đột với Iran.

Ukraine sẵn sàng tham gia các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhằm khơi thông eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải quan trọng này đối mặt nguy cơ gián đoạn.

Hơn 40 quốc gia ra tuyên bố chung kêu gọi mở lại eo biển Hormuz
VOV.VN - Ngày 2/4, hơn 40 quốc gia đã đồng loạt kêu gọi mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

