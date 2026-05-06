Theo số liệu công bố ngày 5/5 của Bộ Thương mại Mỹ, xuất khẩu hàng hóa đã tăng 3,1% trong tháng 3, đạt 213,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, xuất khẩu dầu thô tăng thêm 2,8 tỷ USD, trong khi các sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Nhu cầu đối với năng lượng từ Mỹ gia tăng khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, đặc biệt liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, xuất khẩu nông sản, đặc biệt là đậu tương, cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022, góp phần hỗ trợ tổng kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 320,9 tỷ USD trong tháng 3.

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông (Ảnh minh họa: Reuters).

Tuy nhiên, bất chấp đà tăng mạnh của xuất khẩu, thâm hụt thương mại của Mỹ vẫn gia tăng do nhập khẩu tăng nhanh hơn, chủ yếu phục vụ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, thâm hụt thương mại tăng 4,4% lên 60,3 tỷ USD trong tháng 3. Diễn biến này đã kéo giảm tăng trưởng kinh tế trong quý I, khi thương mại làm mất khoảng 1,3 điểm phần trăm trong tổng sản phẩm quốc nội. Trong quý vừa qua, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức 2% tính theo năm.

Nhập khẩu tăng 2,3% lên 381,2 tỷ USD, trong đó nhập khẩu hàng hóa tăng 3,6% lên 302,2 tỷ USD. Đáng chú ý, nhập khẩu hàng tư liệu sản xuất, bao gồm máy móc và thiết bị công nghệ, đã tăng mạnh lên mức kỷ lục 120,7 tỷ USD. Các doanh nghiệp Mỹ đang đẩy nhanh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu, trong khi phần lớn thiết bị và linh kiện vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Ngoài ra, nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng 2,4 tỷ USD, nhập khẩu ô tô và phụ tùng tăng 3,6 tỷ USD, trong khi nhập khẩu nguyên liệu công nghiệp, bao gồm dầu mỏ, cũng tăng 2,1 tỷ USD.

Báo cáo cũng cho thấy Mỹ tiếp tục ghi nhận thâm hụt thương mại với nhiều đối tác lớn như Trung Quốc, Mexico, Canada và các nền kinh tế châu Á. Đáng chú ý, thâm hụt với Liên minh châu Âu tăng thêm 4,1 tỷ USD, lên 9,2 tỷ USD.