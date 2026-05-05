Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Mọi mối đe dọa từ Iran đều được theo dõi, xử lý kịp thời

Thứ Ba, 23:20, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 5/5 khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn chưa kết thúc, bất chấp các cuộc giao tranh và căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược quan trọng bậc nhất thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc sáng 5/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết các hoạt động quân sự hiện nay là một phần của chiến dịch riêng biệt mang tên “Tự do”, nhằm đảm bảo tự do hàng hải và khôi phục lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz. Theo ông, Mỹ đã lường trước khả năng xảy ra “xáo trộn ban đầu” và đang thực hiện chiến lược phòng thủ một cách quyết liệt.

bo truong quoc phong my moi moi de doa tu iran deu duoc theo doi, xu ly kip thoi hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters)

"Không, thỏa thuận ngừng bắn chưa kết thúc. Xét cho cùng, đây là một dự án riêng biệt và khác hẳn, và chúng tôi dự đoán sẽ có một số xáo trộn ban đầu và điều đó đã xảy ra. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ phòng thủ, và phòng thủ một cách quyết liệt. Và chúng tôi hoàn toàn đã làm được điều đó. Iran biết điều đó”, ông Hegseth nói.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, mọi mối đe dọa từ phía Iran đều được theo dõi và xử lý kịp thời, trước khi có thể gây nguy hiểm thực sự cho các tàu quân sự và tàu thương mại. Ông cho biết các tàu nhỏ của Iran có khả năng tiếp cận rất hạn chế trước các tàu khu trục hiện đại của Mỹ, và quân đội Mỹ sẽ hành động nhanh chóng để ngăn chặn mọi nguy cơ.

Chiến dịch “Dự án Tự do” được triển khai theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, khiến hoạt động vận tải quốc tế bị gián đoạn nghiêm trọng và giá năng lượng toàn cầu tăng cao. Quân đội Mỹ cho biết đã thiết lập được hành lang an toàn cho tàu thương mại đi qua, với hàng trăm tàu từ nhiều quốc gia đang xếp hàng chờ vượt qua khu vực này dưới sự bảo vệ của hải quân Mỹ.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, lực lượng Mỹ đã đánh chìm sáu tàu nhỏ của Iran, đồng thời đánh chặn các tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào các tàu được hộ tống. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã điều động hải quân bảo vệ các tàu chở dầu và tàu thương mại qua eo biển, trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc mà Tehran tạo ra.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố vào ngày 7/4, Iran đã tiến hành hơn 10 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, đồng thời bắn vào tàu thương mại nhiều lần và bắt giữ hai tàu container. Tuy nhiên, theo ông, các hành động này “vẫn dưới ngưỡng” để tái khởi động một cuộc chiến quy mô lớn.

Trong khi đó, căng thẳng tiếp tục lan rộng trong khu vực. Một số tàu thương mại tại Vịnh Ba Tư ghi nhận các vụ nổ và hỏa hoạn, trong khi một cơ sở dầu mỏ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị tấn công bằng tên lửa, gây thiệt hại và thương vong.

Iran không xác nhận trực tiếp các vụ việc này, phủ nhận ý định nhắm vào các nước láng giềng. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này “thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu”, trong khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, đồng thời chỉ trích chiến dịch của Mỹ là “bế tắc”.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc và Pakistan kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để tình hình leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện, trong khi nguy cơ chiến sự bùng phát trở lại tại khu vực ngày càng hiện hữu.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ Iran lệnh ngừng bắn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran eo biển Hormuz căng thẳng tại eo biển Hormuz
Iran úp mở “nước đi” mới khiến Mỹ đối mặt rủi ro xung đột leo thang
Mỹ chặn 6 tàu tìm cách vượt phong tỏa tại eo biển Hormuz
