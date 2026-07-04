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Xuất khẩu dầu thô của vùng Vịnh tăng vọt

Thứ Bảy, 06:11, 04/07/2026
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VOV.VN - Dữ liệu phân tích quốc tế cho biết, hoạt động xuất khẩu dầu thô của các quốc gia vùng Vịnh đang tăng mạnh trở lại, trong bối cảnh eo biển Hormuz được mở lại theo thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran về kết thúc chiến tranh ký hồi tháng 6.

 

Theo các nguồn tin khu vực, dữ liệu phân tích hàng hải và thương mại quốc tế đã chỉ ra rằng, giai đoạn hiện nay, sản lượng xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh đã vượt 10 triệu thùng/ngày, gấp khoảng 3 lần so với sản lượng xuất khẩu hơn 3 triệu thùng/ngày trong tháng 5, tức trước khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ.

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Eo biển Hormuz (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong đó, Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) là quốc gia khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mạnh mẽ nhất, cung cấp hàng triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, so với gia đoạn trước khi chiến tranh bùng phát, lượng dầu thô xuất khẩu của vùng Vịnh mới chỉ phục hồi được khoảng 40%.

Eo Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch chiếm tới 20% sản lượng dầu xuất khẩu toàn cầu, đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn, đồng thời tuyên bố chủ quyền, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Tehran cuối tháng 2/2026. Trước khi xung đột bùng phát, eo Hormuz chưa từng bị bất kỳ bên nào phong tỏa hay tuyên bố chủ quyền.

Bá Thi/VOV-Cairo
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