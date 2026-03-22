Xung đột Trung Đông: Cuộc đua tìm lời giải năng lượng ngoài dầu mỏ

Chủ Nhật, 17:16, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao, nhiều quốc gia đang khẩn trương tìm kiếm các giải pháp năng lượng mới nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trong số đó, Brazil nổi lên với một sáng kiến đáng chú ý, mở ra hướng đi dài hạn trong ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu.

xung dot trung Dong cuoc dua tim loi giai nang luong ngoai dau mo hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

Tại thành phố Passo Fundo, miền Nam Brazil, chính quyền địa phương đang triển khai sử dụng nhiên liệu sinh học thế hệ mới có tên BeVant, có thể thay thế hoàn toàn dầu diesel cho các phương tiện giao thông công cộng mà không cần cải tiến động cơ.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, việc phát triển nhiên liệu thay thế không chỉ giúp giảm phát thải, mà còn tăng tính tự chủ cho nền kinh tế. Thị trưởng thành phố Passo Fundo, ông Pedro Almeida cho biết: "Tôi tin rằng cuộc khủng hoảng có tác động đáng kể đến toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu… Khi chúng ta có nhiên liệu thay thế, thì đó chắc chắn là một tiềm năng cạnh tranh rất lớn cho thế giới".

Không chỉ dừng lại ở yếu tố môi trường, sáng kiến này còn mang ý nghĩa kinh tế rõ rệt. Khi giá dầu tăng cao, việc chủ động nguồn nhiên liệu trong nước giúp giảm áp lực nhập khẩu và ổn định chi phí vận hành.

Giám đốc điều hành Be8, ông Erasmo Carlos Battistella nói: "Đây là một loại nhiên liệu có thể thay thế 100% dầu diesel trong bất kỳ động cơ diesel nào. Chúng tôi đang đặt cược rất lớn vào giải pháp này cho sự phát triển trong tương lai".

Hiện Passo Fundo đã đưa BeVant vào sử dụng cho một số phương tiện công cộng và có kế hoạch mở rộng trong thời gian tới.

Trong khi Brazil theo đuổi giải pháp dài hạn, nhiều quốc gia khác tập trung vào các biện pháp trước mắt để giảm tác động từ giá năng lượng tăng cao. Tại Đông Nam Á, Singapore đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung và chuyển đổi sang năng lượng sạch. Campuchia giảm thuế xăng dầu và siết chặt tiết kiệm năng lượng; còn Lào điều chỉnh hoạt động học tập nhằm giảm chi phí đi lại.

Ở Nam Á, Sri Lanka tăng giá nhiên liệu, áp dụng phân phối hạn mức và rút ngắn tuần làm việc để giảm tiêu thụ, phản ánh sức ép lớn từ việc phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Trong khi đó, tại Trung Đông, tâm điểm của khủng hoảng, các sáng kiến tập trung vào duy trì chuỗi cung ứng. Saudi Arabia triển khai các dịch vụ hỗ trợ tàu thuyền nhằm đảm bảo dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn, trong bối cảnh các tuyến vận tải chiến lược đối mặt nhiều rủi ro.

Các chuyên gia nhận định, nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể, qua đó thúc đẩy các quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.

Chuyên gia Kinh tế trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới Robert Staiger cho rằng: "Ẩn số lớn là tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đến dự báo cơ bản của chúng tôi. Nếu giá năng lượng cao tiếp tục kéo dài đến hết năm, chúng tôi dự kiến tăng trưởng GDP thế giới sẽ giảm từ dự báo cơ bản 2,8% vào năm 2026 xuống còn 2,5% trước khi phục hồi vào năm 2027. Và chúng tôi dự đoán điều này sẽ làm giảm nửa điểm phần trăm so với dự báo cơ bản về tăng trưởng khối lượng thương mại hàng hóa năm 2026, xuống còn 1,4%. Sau đó, tăng trưởng sẽ phục hồi lên 2,8% vào năm 2027, vì trong mô hình của chúng tôi, giá dầu được giả định sẽ giảm vào thời điểm đó.”

Từ những giải pháp tình thế đến các sáng kiến mang tính chiến lược như tại Brazil, xu hướng đa dạng hóa và tự chủ năng lượng đang ngày càng rõ nét, nhằm giảm thiểu rủi ro trong một thế giới nhiều biến động.

Hồng Nhung/VOV1 (Tổng hợp)
Tag: Xung đột Trung Đông dầu mỏ giá dầu và khí đốt tăng cao nhiên liệu hóa thạch
Mỹ cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu từ kho dự trữ
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm qua (20/3) cho biết đã cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), trong nỗ lực kiểm soát giá dầu đang tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm do tác động từ cuộc chiến với Iran.

Dữ liệu cá nhân như nguồn "dầu mỏ mới” của kinh tế số, trong tầm ngắm của tội phạm
VOV.VN - Dữ liệu cá nhân không còn là những thông tin rời rạc mà đang trở thành tài sản chiến lược của nền kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là hàng loạt thách thức về an ninh và pháp lý đang đặt người dân, doanh nghiệp vào thế “gọng kìm” đầy áp lực.

Logic dầu mỏ phía sau cuộc chiến của Mỹ tại Iran
VOV.VN - Điều đang bị đe dọa hiện nay không chỉ là quan hệ giữa các quốc gia, mà là khả năng vận hành của một hệ thống toàn cầu không thể chịu đựng sự gián đoạn trong nguồn cung năng lượng của chính nó.

