Mỹ cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Lô dầu đầu tiên này tương đương 52% trong tổng số tối đa 86 triệu thùng mà chính quyền Mỹ thông báo vào tuần trước về kế hoạch cho vay. Về lâu dài, Mỹ dự kiến cho vay tổng cộng 172 triệu thùng để giao trong năm nay và sang cả năm 2027.

Các khoản cho vay này là một phần trong thỏa thuận giữa 32 quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm tung ra 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để ổn định thị trường.

Theo cơ chế này, các công ty sẽ phải hoàn trả lượng dầu đã nhận kèm thêm số thùng dầu phụ trội như một khoản phí. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết cách làm này nhằm ổn định thị trường “mà không gây tốn kém cho người nộp thuế Mỹ”. Cấu trúc hoán đổi được xem là khá đặc biệt khi yêu cầu các công ty phải trả thêm mức phụ trội tương đương 18% đến 22% bằng dầu. Các bên tham gia đấu thầu thậm chí có thể chào mức hoàn trả cao hơn để tăng khả năng trúng hợp đồng.