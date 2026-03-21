Mỹ cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Thứ Bảy, 14:40, 21/03/2026
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm qua (20/3) cho biết đã cho các công ty dầu mỏ vay 45,2 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), trong nỗ lực kiểm soát giá dầu đang tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm do tác động từ cuộc chiến với Iran.

Lô dầu đầu tiên này tương đương 52% trong tổng số tối đa 86 triệu thùng mà chính quyền Mỹ thông báo vào tuần trước về kế hoạch cho vay. Về lâu dài, Mỹ dự kiến cho vay tổng cộng 172 triệu thùng để giao trong năm nay và sang cả năm 2027.

Ảnh minh họa: Reuters

Các khoản cho vay này là một phần trong thỏa thuận giữa 32 quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm tung ra 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để ổn định thị trường.

Theo cơ chế này, các công ty sẽ phải hoàn trả lượng dầu đã nhận kèm thêm số thùng dầu phụ trội như một khoản phí. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết cách làm này nhằm ổn định thị trường “mà không gây tốn kém cho người nộp thuế Mỹ”. Cấu trúc hoán đổi được xem là khá đặc biệt khi yêu cầu các công ty phải trả thêm mức phụ trội tương đương 18% đến 22% bằng dầu. Các bên tham gia đấu thầu thậm chí có thể chào mức hoàn trả cao hơn để tăng khả năng trúng hợp đồng.

Hoàng Nguyễn/VOV1 (biên dịch)
Theo: Reuters
Tin liên quan

Logic dầu mỏ phía sau cuộc chiến của Mỹ tại Iran

VOV.VN - Quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc tại Washington và Kiev, khi nguồn thu bổ sung có thể mang lại cho Điện Kremlin tới 150 triệu USD mỗi ngày, một dòng tiền có thể tiếp sức đáng kể cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/3 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 3,5% đến 3,75%, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.

