中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

10 cầu thủ bị treo giò ở vòng 22 V-League 2025/2026

Thứ Tư, 10:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 10 cầu thủ bị treo giò ở vòng 22 V-League theo quy định của BTC giải do đã nhận đủ số thẻ phạt.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vòng 22 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/5 với 7 trận đấu được diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Tuy nhiên, hàng loạt án treo giò đã khiến nhiều đội bóng rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng, ảnh hưởng đáng kể tới cục diện các cuộc đối đầu.

10 cau thu bi treo gio o vong 22 v-league 2025 2026 hinh anh 1
Ảnh: Như Đạt. 

Theo đó, có 10 cầu thủ phải nhận án phạt từ BTC, trong đó có 4 người đã phải nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước là Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Vũ Tiến Long (Hà Nội FC), Nguyễn Đức Hoàng Minh (Thể Công Viettel), Cao Văn Bình (SLNA).

Bên cạnh đó, 6 người phải nghỉ vòng 22 vì đã tích lũy đủ số thẻ vàng gồm có: Đặng Văn Lâm, Dụng Quang Nho (Ninh Bình), Huỳnh Minh Đoàn (Thanh Hóa), Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm (HAGL), Đinh Viết Tú (Thể Công Viettel).

Trong số này, việc Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm nghỉ thi đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến HAGL trong màn so tài với PVF-CAND.

Từ đầu mùa, Đinh Quang Kiệt đã ra sân 20 trận với tổng cộng 1665 phút thi đấu, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ. Trong khi đó, Nguyễn Minh Tâm góp mặt ở 18/21 trận và ghi 3 bàn, đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công của đội bóng phố Núi.

Trong 7 trận đấu của vòng 22, chỉ có trận đấu CLB CAHN gặp Nam Định là màn so tài không có cầu thủ nào bị treo giò.

PV/VOV.VN
Tag: V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 5-5: CLB CAHN đứng trước cơ hội vàng viết lại lịch sử V-League
Tin bóng đá 5-5: CLB CAHN đứng trước cơ hội vàng viết lại lịch sử V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 5-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN đứng trước cơ hội vàng viết lại lịch sử V-League; ĐT Việt Nam nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" tại Asian Cup 2027; Sao MU nghỉ hết mùa giải…

Tin bóng đá 5-5: CLB CAHN đứng trước cơ hội vàng viết lại lịch sử V-League

Tin bóng đá 5-5: CLB CAHN đứng trước cơ hội vàng viết lại lịch sử V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 5-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN đứng trước cơ hội vàng viết lại lịch sử V-League; ĐT Việt Nam nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" tại Asian Cup 2027; Sao MU nghỉ hết mùa giải…

HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở vòng 22 V-League 2025/2026
HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở vòng 22 V-League 2025/2026

VOV.VN - HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở trận đấu với PVF-CAND tại vòng 22 V-League 2025/2026.

HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở vòng 22 V-League 2025/2026

HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở vòng 22 V-League 2025/2026

VOV.VN - HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở trận đấu với PVF-CAND tại vòng 22 V-League 2025/2026.

Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026: Đại chiến ở Hàng Đẫy chào đón nhà vô địch
Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026: Đại chiến ở Hàng Đẫy chào đón nhà vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào trận đấu giữa CAHN với Nam Định tại Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026: Đại chiến ở Hàng Đẫy chào đón nhà vô địch

Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026: Đại chiến ở Hàng Đẫy chào đón nhà vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào trận đấu giữa CAHN với Nam Định tại Hàng Đẫy.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế