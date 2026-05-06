10 cầu thủ bị treo giò ở vòng 22 V-League 2025/2026

Vòng 22 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/5 với 7 trận đấu được diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Tuy nhiên, hàng loạt án treo giò đã khiến nhiều đội bóng rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng, ảnh hưởng đáng kể tới cục diện các cuộc đối đầu.

Theo đó, có 10 cầu thủ phải nhận án phạt từ BTC, trong đó có 4 người đã phải nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước là Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Vũ Tiến Long (Hà Nội FC), Nguyễn Đức Hoàng Minh (Thể Công Viettel), Cao Văn Bình (SLNA).

Bên cạnh đó, 6 người phải nghỉ vòng 22 vì đã tích lũy đủ số thẻ vàng gồm có: Đặng Văn Lâm, Dụng Quang Nho (Ninh Bình), Huỳnh Minh Đoàn (Thanh Hóa), Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm (HAGL), Đinh Viết Tú (Thể Công Viettel).

Trong số này, việc Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm nghỉ thi đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến HAGL trong màn so tài với PVF-CAND.

Từ đầu mùa, Đinh Quang Kiệt đã ra sân 20 trận với tổng cộng 1665 phút thi đấu, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ. Trong khi đó, Nguyễn Minh Tâm góp mặt ở 18/21 trận và ghi 3 bàn, đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công của đội bóng phố Núi.

Trong 7 trận đấu của vòng 22, chỉ có trận đấu CLB CAHN gặp Nam Định là màn so tài không có cầu thủ nào bị treo giò.