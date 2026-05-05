HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở vòng 22 V-League 2025/2026

Theo lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026, HAGL sẽ tiếp đón PVF-CAND trên sân Pleiku vào lúc 17h00 ngày 10/5. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng phố Núi lại không có được lực lượng mạnh nhất.

Cụ thể, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Minh Tâm sẽ vắng mặt vì án treo giò sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất đáng kể khi cả hai đều duy trì phong độ ổn định và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của HAGL thời gian qua.

Đinh Quang Kiệt sẽ bị treo giò ở vòng 22 V-League 2025/2026.

Từ đầu mùa, Đinh Quang Kiệt đã ra sân 20 trận với tổng cộng 1665 phút thi đấu, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ. Trong khi đó, Nguyễn Minh Tâm góp mặt ở 18/21 trận và ghi 3 bàn, đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công của đội bóng phố Núi.

Không chỉ thiệt quân, HAGL còn bị phạt 2 triệu đồng do có tới 5 thành viên nhận thẻ vàng ở trận thắng SLNA tại vòng 21. Dù vậy, chiến thắng tối thiểu này đã giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi tạo bước đệm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

Hiện tại, HAGL đứng thứ 10 với 22 điểm, hơn chính PVF-CAND 8 điểm và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 9 điểm. Khoảng cách này mang lại lợi thế lớn về tâm lý trước chặng nước rút của mùa giải.

Về lý thuyết, HAGL cần thêm khoảng 8 điểm để chắc chắn trụ hạng, nhưng thực tế con số này có thể thấp hơn. Với phong độ hiện tại của các đối thủ phía sau, đội bóng phố Núi khả năng chỉ cần thêm 3 đến 5 điểm trong 5 vòng còn lại để hoàn thành mục tiêu.

