HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở vòng 22 V-League 2025/2026

Thứ Ba, 15:00, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở trận đấu với PVF-CAND tại vòng 22 V-League 2025/2026.

Theo lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026, HAGL sẽ tiếp đón PVF-CAND trên sân Pleiku vào lúc 17h00 ngày 10/5. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng phố Núi lại không có được lực lượng mạnh nhất.

Cụ thể, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Minh Tâm sẽ vắng mặt vì án treo giò sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất đáng kể khi cả hai đều duy trì phong độ ổn định và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của HAGL thời gian qua.

hagl ton that luc luong nghiem trong o vong 22 v-league 2025 2026 hinh anh 1
Đinh Quang Kiệt sẽ bị treo giò ở vòng 22 V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Từ đầu mùa, Đinh Quang Kiệt đã ra sân 20 trận với tổng cộng 1665 phút thi đấu, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ. Trong khi đó, Nguyễn Minh Tâm góp mặt ở 18/21 trận và ghi 3 bàn, đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công của đội bóng phố Núi.

Không chỉ thiệt quân, HAGL còn bị phạt 2 triệu đồng do có tới 5 thành viên nhận thẻ vàng ở trận thắng SLNA tại vòng 21. Dù vậy, chiến thắng tối thiểu này đã giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi tạo bước đệm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

Hiện tại, HAGL đứng thứ 10 với 22 điểm, hơn chính PVF-CAND 8 điểm và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 9 điểm. Khoảng cách này mang lại lợi thế lớn về tâm lý trước chặng nước rút của mùa giải.

Về lý thuyết, HAGL cần thêm khoảng 8 điểm để chắc chắn trụ hạng, nhưng thực tế con số này có thể thấp hơn. Với phong độ hiện tại của các đối thủ phía sau, đội bóng phố Núi khả năng chỉ cần thêm 3 đến 5 điểm trong 5 vòng còn lại để hoàn thành mục tiêu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: HAGL V-League
Sau vòng 21 V-League 2025/2026: CAHN chạm tay vào cúp vô địch
Sau vòng 21 V-League 2025/2026: CAHN chạm tay vào cúp vô địch

VOV.VN - Sau vòng 21 V-League 2025/2026, CAHN tiến thêm một bước dài tới ngôi vương, trong khi PVF CAND và Đà Nẵng tiếp tục lún sâu trong cuộc chiến trụ hạng.

Xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League
Xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League

VOV.VN - Sau vòng 21 V-League 2025/26 đã xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng khi hai đội cuối bảng đang ở tình thế rất khó khăn.

Ninh Bình FC và Thể Công Viettel trả giá đắt sau trận hòa ở vòng 21 V-League
Ninh Bình FC và Thể Công Viettel trả giá đắt sau trận hòa ở vòng 21 V-League

VOV.VN - Ninh Bình FC và Thể Công Viettel tổn thất lực lượng nghiêm trọng sau trận hòa 1-1 ở vòng 21 V-League 2025/2026.

