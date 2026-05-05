Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026: Đại chiến ở Hàng Đẫy chào đón nhà vô địch

Theo lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 8/5 đến 10/5. Mọi ánh mắt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ đổ dồn vào màn chạm trán giữa CAHN và Thép Xanh Nam Định vào lúc 19h15 ngày Chủ nhật (10/5).

Hiện tại, đội bóng ngành Công an đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm, tạo ra khoảng cách 11 điểm với đội bám đuổi là Thể Công Viettel. Với cục diện này, nếu CAHN đánh bại Nam Định đồng thời Thể Công Viettel sẩy chân trước Hà Tĩnh (trận đấu diễn ra lúc 18h00 cùng ngày), chức vô địch V-League 2025/2026 sẽ chính thức thuộc về HLV Polking và các học trò sớm 4 vòng đấu.

Ở một diễn biến khác, cuộc đua trụ hạng cũng nóng không kém với màn so tài giữa HAGL và PVF CAND lúc 17h00 ngày 10/05. Trong khi đội bóng phố Núi đã tương đối an toàn, thì PVF CAND lại đang ở thế chân tường. Đoàn quân của HLV Tiến Đại buộc phải chiến đấu hết mình để tìm kiếm 3 điểm nhằm tự cứu lấy mình trong cuộc đua trụ hạng.

Trước đó, vòng đấu 22 V-League 2025/2026 sẽ được mở màn bằng trận đấu sớm giữa Đà Nẵng và TP. HCM (18h00 ngày 8/5). Ngày 9/5 sẽ chứng kiến hai cuộc đối đầu giữa Ninh Bình gặp Hải Phòng và Thanh Hóa tiếp đón Hà Nội FC. Các cặp đấu còn lại trong ngày 10/5 gồm có Hà Tĩnh gặp Thể Công Viettel và Công An TP. HCM đối đầu SLNA.

