中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026: Đại chiến ở Hàng Đẫy chào đón nhà vô địch

Thứ Ba, 12:02, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào trận đấu giữa CAHN với Nam Định tại Hàng Đẫy.

Theo lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 8/5 đến 10/5. Mọi ánh mắt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ đổ dồn vào màn chạm trán giữa CAHN và Thép Xanh Nam Định vào lúc 19h15 ngày Chủ nhật (10/5).

lich thi dau vong 22 v-league 2025 2026 Dai chien o hang Day chao don nha vo dich hinh anh 1
Theo lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026.

Hiện tại, đội bóng ngành Công an đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm, tạo ra khoảng cách 11 điểm với đội bám đuổi là Thể Công Viettel. Với cục diện này, nếu CAHN đánh bại Nam Định đồng thời Thể Công Viettel sẩy chân trước Hà Tĩnh (trận đấu diễn ra lúc 18h00 cùng ngày), chức vô địch V-League 2025/2026 sẽ chính thức thuộc về HLV Polking và các học trò sớm 4 vòng đấu.

Ở một diễn biến khác, cuộc đua trụ hạng cũng nóng không kém với màn so tài giữa HAGL và PVF CAND lúc 17h00 ngày 10/05. Trong khi đội bóng phố Núi đã tương đối an toàn, thì PVF CAND lại đang ở thế chân tường. Đoàn quân của HLV Tiến Đại buộc phải chiến đấu hết mình để tìm kiếm 3 điểm nhằm tự cứu lấy mình trong cuộc đua trụ hạng.

Trước đó, vòng đấu 22 V-League 2025/2026 sẽ được mở màn bằng trận đấu sớm giữa Đà Nẵng và TP. HCM (18h00 ngày 8/5). Ngày 9/5 sẽ chứng kiến hai cuộc đối đầu giữa Ninh Bình gặp Hải Phòng và Thanh Hóa tiếp đón Hà Nội FC. Các cặp đấu còn lại trong ngày 10/5 gồm có Hà Tĩnh gặp Thể Công Viettel và Công An TP. HCM đối đầu SLNA.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: lịch thi đấu vòng 22 v-league v-league 2025/26 kết quả v-league trực tiếp v-league
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sau vòng 21 V-League 2025/2026: CAHN chạm tay vào cúp vô địch
Sau vòng 21 V-League 2025/2026: CAHN chạm tay vào cúp vô địch

VOV.VN - Sau vòng 21 V-League 2025/2026, CAHN tiến thêm một bước dài tới ngôi vương, trong khi PVF CAND và Đà Nẵng tiếp tục lún sâu trong cuộc chiến trụ hạng.

Sau vòng 21 V-League 2025/2026: CAHN chạm tay vào cúp vô địch

Sau vòng 21 V-League 2025/2026: CAHN chạm tay vào cúp vô địch

VOV.VN - Sau vòng 21 V-League 2025/2026, CAHN tiến thêm một bước dài tới ngôi vương, trong khi PVF CAND và Đà Nẵng tiếp tục lún sâu trong cuộc chiến trụ hạng.

Xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League
Xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League

VOV.VN - Sau vòng 21 V-League 2025/26 đã xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng khi hai đội cuối bảng đang ở tình thế rất khó khăn.

Xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League

Xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League

VOV.VN - Sau vòng 21 V-League 2025/26 đã xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng khi hai đội cuối bảng đang ở tình thế rất khó khăn.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm sau khi kết thúc vòng 21.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm sau khi kết thúc vòng 21.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế