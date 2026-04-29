  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 21 V-League 2025/2026

Thứ Tư, 12:00, 29/04/2026
VOV.VN - 11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 21 V-League 2025/2026: Đà Nẵng và HAGL khủng hoảng lực lượng.

Vòng 21 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/5 với 7 trận đấu được diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Tuy nhiên, hàng loạt án treo giò đã khiến nhiều đội bóng rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng, ảnh hưởng đáng kể tới cục diện các cuộc đối đầu.

11 cau thu bi treo gio o vong 21 v-league 2025 2026 hinh anh 1
Quế Ngọc Hải bị treo giò ở vòng 21 V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Tâm điểm chú ý là trận đấu giữa Hà Nội FC và Đà Nẵng khi cả hai đều chịu tổn thất lớn về nhân sự. Hà Nội FC mất đội trưởng Nguyễn Văn Quyết vì đủ thẻ vàng, trong khi trung vệ Nguyễn Thành Chung vắng mặt do án thẻ đỏ, khiến cả công lẫn thủ đều suy giảm sức mạnh.

Bên kia chiến tuyến, Đà Nẵng cũng không khá hơn khi thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng ở cả ba tuyến. Thủ môn Phan Văn Biểu, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng đều không thể ra sân, đẩy đội khách vào thế khó trong chuyến làm khách tại Thủ đô.

Ở cặp đấu giữa HAGL và SLNA, đội bóng phố Núi chịu tổn thất lớn khi Marciel và Phan Du Học cùng bị treo giò. Đây đều là những mắt xích quan trọng trong đội hình của đội bóng phố Núi.

Một số trận đấu khác cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ án kỷ luật. Hải Phòng không có Nguyễn Nhật Minh khi đối đầu CLB CAHN, SLNA thiếu vắng Hoàng Văn Khánh khi chạm trán HAGL, trong khi cặp đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình thiếu vắng Nguyễn Văn Tú và Patrick Marcelino, khiến cán cân lực lượng trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Quách Khiêm/VOV.VN
CLB CAHN có thể vô địch V-League 2025/2026 sớm mấy vòng?
VOV.VN - Trong trường hợp mọi kết quả đều diễn biến theo chiều hướng thuận lợi với CLB CAHN, đội bóng này có thể lên ngôi vô địch V-League 2025/2026 sớm 4 vòng đấu.

Lịch thi đấu vòng 21 V-League 2025/2026: Đại chiến ở Lạch Tray
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 21 V-League 2025/2026, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào màn so tài của Hải Phòng với CAHN tại Lạch Tray.

Nhận định vòng 21 V-League 2025/26: Đình Bắc nối dài mạch thăng hoa tại VFantasy?
VOV.VN - Nhận định vòng 21 V-League 2025/26: Đình Bắc liệu có tiếp tục thăng hoa sau những trận đấu ghi bàn liên tiếp. Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 47.

