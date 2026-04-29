11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 21 V-League 2025/2026

Vòng 21 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/5 với 7 trận đấu được diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Tuy nhiên, hàng loạt án treo giò đã khiến nhiều đội bóng rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng, ảnh hưởng đáng kể tới cục diện các cuộc đối đầu.

Tâm điểm chú ý là trận đấu giữa Hà Nội FC và Đà Nẵng khi cả hai đều chịu tổn thất lớn về nhân sự. Hà Nội FC mất đội trưởng Nguyễn Văn Quyết vì đủ thẻ vàng, trong khi trung vệ Nguyễn Thành Chung vắng mặt do án thẻ đỏ, khiến cả công lẫn thủ đều suy giảm sức mạnh.

Bên kia chiến tuyến, Đà Nẵng cũng không khá hơn khi thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng ở cả ba tuyến. Thủ môn Phan Văn Biểu, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng đều không thể ra sân, đẩy đội khách vào thế khó trong chuyến làm khách tại Thủ đô.

Ở cặp đấu giữa HAGL và SLNA, đội bóng phố Núi chịu tổn thất lớn khi Marciel và Phan Du Học cùng bị treo giò. Đây đều là những mắt xích quan trọng trong đội hình của đội bóng phố Núi.

Một số trận đấu khác cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ án kỷ luật. Hải Phòng không có Nguyễn Nhật Minh khi đối đầu CLB CAHN, SLNA thiếu vắng Hoàng Văn Khánh khi chạm trán HAGL, trong khi cặp đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình thiếu vắng Nguyễn Văn Tú và Patrick Marcelino, khiến cán cân lực lượng trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn