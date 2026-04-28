Lịch thi đấu vòng 21 V-League 2025/2026: Đại chiến ở Lạch Tray

Theo lịch thi đấu vòng 21 V-League 2025/2025, trận cầu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là cuộc so tài của Hải Phòng với đội đầu bảng CAHN tại Lạch Tray.

Ở vòng trước, CAHN giành chiến thắng 4-2, qua đó tạo bước tiến quan trọng trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Polking hiện sở hữu 51 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel tới 9 điểm.

Lịch thi đấu vòng 21 V-League 2025/2026.

Với quyết tâm đăng quang sớm, CAHN đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách. Trong khi đó, Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm đang đứng thứ 6 với 28 điểm, kém top 4 tới 8 điểm, nên cũng rất cần điểm để cải thiện thứ hạng.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Thể Công Viettel tiếp đón Ninh Bình trong bối cảnh hai đội cạnh tranh trực tiếp trong nhóm đầu. Đội bóng áo lính hướng tới chiến thắng để củng cố vị trí thứ hai, còn Ninh Bình quyết tâm có điểm nhằm giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

