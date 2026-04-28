CLB CAHN có thể vô địch V-League 2025/2026 sớm mấy vòng?

Sau vòng 20, CLB CAHN đã tạo nên khoảng cách 9 điểm với Thể Công Viettel và chỉ cần giành thêm 10 điểm ở 6 trận còn lại, thầy trò HLV Polking sẽ chính thức lên ngôi vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả các trận đấu khác.

CLB CAHN có thể vô địch V-League 2025/2026 sớm 4 vòng.

Trong trường hợp không thể giành được thêm 10 điểm, CLB CAHN vẫn có thể vô địch sớm nếu những đội bám đuổi, đặc biệt là Thể Công Viettel không có được chiến thắng.

Theo kịch bản mọi kết quả đều diễn biến theo chiều hướng thuận lợi với CLB CAHN, đội bóng này có thể lên ngôi vô địch V-League 2025/2026 sớm 4 vòng đấu (sau khi kết thúc vòng 22). Điều này xảy ra khi CLB CAHN toàn thắng 2 trận đấu tới gặp Hải Phòng FC và Nam Định còn Thể Công Viettel chỉ có được tối đa 2 điểm từ các trận đấu với Ninh Bình và Hà Tĩnh.

Khi đó, thầy trò HLV Polking sẽ có 57 điểm còn Thể Công Viettel có tối đa 44 điểm. Vì thế, CLB CAHN thời điểm này sẽ đăng quang chức vô địch V-League sớm 4 vòng đấu.

Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra khi CLB CAHN đang có phong độ rất tốt còn Thể Công Viettel không thật sự ổn định thời gian gần đây.