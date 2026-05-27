11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 25 V-League 2025/2026

V-League 2025/2026 đi tới vòng đấu áp chót. Để đảm bảo công bằng cho các đội thì ở vòng 25 V-League 2025/2026, các trận đấu sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 18h ngày 31/5.

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng 25 V-League 2025/2026 có tới 11 cầu thủ bị treo giò. Đáng chú ý nhất là CLB Thể Công Viettel vắng 3 trụ cột là Colonna Kyle Nino, Đinh Viết Tú và Wesley Nata Wachholz.

Hiện tại, Thể Công Viettel vẫn cần giành thêm điểm số để chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí Á quân. Do đó, sự vắng mặt của Colonna Kyle Nino, Đinh Viết Tú và Wesley Nata Wachholz sẽ khiến HLV Popov đau đầu.

Ngoài 3 cầu thủ của Thể Công Viettel, danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 25 V-League 2025/2026 còn có những gương mặt sau: Thái Bá Đạt (PVF CAND), Bùi Tiến Dụng (Hải Phòng), Ngô Văn Lương, Hồ Khắc Ngọc (SLNA), Trọng Hoàng, Vũ Viết Triều (Hà Tĩnh), Rosa Nascimento Vitor Hugo (CAHN) và Hồ Tấn Tài của CLB TP.HCM.

Theo Quyết định số 515/QĐ-LĐBĐVN, Huấn luyện viên trưởng CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) - ông Văn Sỹ Sơn phải nhận án phạt hành chính 10 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp.

Nguyên nhân của án phạt xuất phát từ hành vi phản ứng thiếu chuẩn mực với trọng tài và Ban tổ chức giải của vị chiến lược gia này trong khuôn khổ trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB SLNA diễn ra vào ngày 24/5/2026. Án phạt khiến HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo tới hết mùa giải 2025/2026.

