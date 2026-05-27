11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 25 V-League 2025/2026

Thứ Tư, 16:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng 25 V-League 2025/2026 có tới 11 cầu thủ bị treo giò, đồng thời HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo.

V-League 2025/2026 đi tới vòng đấu áp chót. Để đảm bảo công bằng cho các đội thì ở vòng 25 V-League 2025/2026, các trận đấu sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 18h ngày 31/5.

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng 25 V-League 2025/2026 có tới 11 cầu thủ bị treo giò. Đáng chú ý nhất là CLB Thể Công Viettel vắng 3 trụ cột là Colonna Kyle Nino, Đinh Viết Tú và Wesley Nata Wachholz.

11 cau thu bi treo gio o vong 25 v-league 2025 2026 hinh anh 1
Các trận đấu của vòng 25 V-League 2025/2026 diễn ra cùng giờ.

Hiện tại, Thể Công Viettel vẫn cần giành thêm điểm số để chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí Á quân. Do đó, sự vắng mặt của Colonna Kyle Nino, Đinh Viết Tú và Wesley Nata Wachholz sẽ khiến HLV Popov đau đầu.

Ngoài 3 cầu thủ của Thể Công Viettel, danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 25 V-League 2025/2026 còn có những gương mặt sau: Thái Bá Đạt (PVF CAND), Bùi Tiến Dụng (Hải Phòng), Ngô Văn Lương, Hồ Khắc Ngọc (SLNA), Trọng Hoàng, Vũ Viết Triều (Hà Tĩnh), Rosa Nascimento Vitor Hugo (CAHN) và Hồ Tấn Tài của CLB TP.HCM.

Theo Quyết định số 515/QĐ-LĐBĐVN, Huấn luyện viên trưởng CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) - ông Văn Sỹ Sơn phải nhận án phạt hành chính 10 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp.

Nguyên nhân của án phạt xuất phát từ hành vi phản ứng thiếu chuẩn mực với trọng tài và Ban tổ chức giải của vị chiến lược gia này trong khuôn khổ trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB SLNA diễn ra vào ngày 24/5/2026. Án phạt khiến HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo tới hết mùa giải 2025/2026.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Trí Minh/VOV.VN
Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?
VOV.VN - Công Phượng và các đồng đội ở Đồng Nai chỉ cần không thua hoặc Bắc Ninh đánh rơi điểm số thì sẽ giành chức vô địch và lên chơi ở V-League 2026/2027.

Tin bóng đá 26-5: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League; HLV Chu Đình Nghiêm chính thức gia nhập "đại gia" V-League; Chủ nhà World Cup 2026 nhận tin dữ…

SLNA "tan nát" đội hình sau khi trụ hạng V-League 2025/2026

VOV.VN - SLNA sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng sau khi chính thức trụ hạng V-League 2025/2026.

