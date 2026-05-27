Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?

Sau 20 vòng đấu, Đồng Nai có 47 điểm, hơn đội xếp sau Bắc Ninh tới 5 điểm. Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn. Do đó, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội vô địch sớm và giành quyền lên chơi ở V-League 2026/2027.

Ở vòng 21 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, Đồng Nai chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa là chắc chắn giành chức vô địch mà không cần quan tâm tới kết quả tới các trận đấu còn lại.

Đồng Nai sẽ gặp Long An vào lúc 16h ngày 30/5.

Trong trường hợp Bắc Ninh thua ở trận đấu cùng giờ trước Quy Nhơn, Đồng Nai nếu thất bại trước Long An vẫn lên ngôi vô địch và giành suất thăng hạng V-League 2026/2027.

Tuy nhiên, với chất lượng đội hình tốt hơn, phong độ cao hơn, Đồng Nai khả năng cao sẽ đánh bại Long An, đội đứng áp chót trên bảng xếp hạng để vô địch Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sớm 1 vòng đấu.

Nếu Đồng Nai vô địch sớm, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến những cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng trở lại thi đấu ở sân chơi cao nhất Việt Nam mùa giải tới.

