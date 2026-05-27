English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?

Thứ Tư, 10:15, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công Phượng và các đồng đội ở Đồng Nai chỉ cần không thua hoặc Bắc Ninh đánh rơi điểm số thì sẽ giành chức vô địch và lên chơi ở v-League 2026/2027.

Sau 20 vòng đấu, Đồng Nai có 47 điểm, hơn đội xếp sau Bắc Ninh tới 5 điểm. Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn. Do đó, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội vô địch sớm và giành quyền lên chơi ở V-League 2026/2027.

Ở vòng 21 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, Đồng Nai chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa là chắc chắn giành chức vô địch mà không cần quan tâm tới kết quả tới các trận đấu còn lại.

cong phuong cung Dong nai thang hang v-league trong tuan nay hinh anh 1
Đồng Nai sẽ gặp Long An vào lúc 16h ngày 30/5.

Trong trường hợp Bắc Ninh thua ở trận đấu cùng giờ trước Quy Nhơn, Đồng Nai nếu thất bại trước Long An vẫn lên ngôi vô địch và giành suất thăng hạng V-League 2026/2027.

Tuy nhiên, với chất lượng đội hình tốt hơn, phong độ cao hơn, Đồng Nai khả năng cao sẽ đánh bại Long An, đội đứng áp chót trên bảng xếp hạng để vô địch Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sớm 1 vòng đấu.

cong phuong cung Dong nai thang hang v-league trong tuan nay hinh anh 2
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 trước vòng 20.

Nếu Đồng Nai vô địch sớm, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến những cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng trở lại thi đấu ở sân chơi cao nhất Việt Nam mùa giải tới.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

PV/VOV.VN
Tag: Công Phượng Đồng Nai V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công Phượng bén duyên ghi bàn đặc biệt sau khi bình phục chấn thương
Công Phượng bén duyên ghi bàn đặc biệt sau khi bình phục chấn thương

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng liên tiếp ghi 2 bàn trong 2 trận cho Đồng Nai ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sau khi bình phục chấn thương.

Công Phượng bén duyên ghi bàn đặc biệt sau khi bình phục chấn thương

Công Phượng bén duyên ghi bàn đặc biệt sau khi bình phục chấn thương

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng liên tiếp ghi 2 bàn trong 2 trận cho Đồng Nai ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sau khi bình phục chấn thương.

Công Phượng lập siêu phẩm đá phạt trong ngày trở lại sân cỏ
Công Phượng lập siêu phẩm đá phạt trong ngày trở lại sân cỏ

VOV.VN - Nguyễn Công Phượng đã tạo nên một siêu phẩm đá phạt hàng rào đẹp mắt giúp CLB Đồng Nai thắng Đại học Văn Hiến 3-0 và tiến gần hơn tới suất thăng hạng V-League.

Công Phượng lập siêu phẩm đá phạt trong ngày trở lại sân cỏ

Công Phượng lập siêu phẩm đá phạt trong ngày trở lại sân cỏ

VOV.VN - Nguyễn Công Phượng đã tạo nên một siêu phẩm đá phạt hàng rào đẹp mắt giúp CLB Đồng Nai thắng Đại học Văn Hiến 3-0 và tiến gần hơn tới suất thăng hạng V-League.

Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"
Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

VOV.VN - Bầu Đức kỳ vọng Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ trở thành bệ phóng phát hiện tài năng trẻ, tạo ra những Công Phượng, Quang Hải mới, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam thông qua hệ thống học viện bài bản.

Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

Bầu Đức: “Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

VOV.VN - Bầu Đức kỳ vọng Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ trở thành bệ phóng phát hiện tài năng trẻ, tạo ra những Công Phượng, Quang Hải mới, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam thông qua hệ thống học viện bài bản.

Đội bóng của Công Phượng nhận tin dữ trước vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia
Đội bóng của Công Phượng nhận tin dữ trước vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia

VOV.VN - CLB Đồng Nai của Công Phượng nhận tin dữ về lực lượng trước cuộc chạm trán Trẻ PVF-CAND ở vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Đội bóng của Công Phượng nhận tin dữ trước vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia

Đội bóng của Công Phượng nhận tin dữ trước vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia

VOV.VN - CLB Đồng Nai của Công Phượng nhận tin dữ về lực lượng trước cuộc chạm trán Trẻ PVF-CAND ở vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia: Đội bóng của Công Phượng vô địch lượt đi
Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia: Đội bóng của Công Phượng vô địch lượt đi

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 mới nhất tính đến sau vòng 10: CLB Đồng Nai của Công Phượng vô địch lượt đi sau trận đại thắng Đồng Tháp.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia: Đội bóng của Công Phượng vô địch lượt đi

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia: Đội bóng của Công Phượng vô địch lượt đi

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 mới nhất tính đến sau vòng 10: CLB Đồng Nai của Công Phượng vô địch lượt đi sau trận đại thắng Đồng Tháp.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế