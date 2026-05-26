SLNA "tan nát” đội hình sau khi trụ hạng V-League 2025/2026

Chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM ở vòng 24 giúp SLNA chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại V-League 2025/2026. Đội bóng xứ Nghệ hiện đứng thứ 9 với 27 điểm, tạo khoảng cách an toàn khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Tuy nhiên, niềm vui trụ hạng chưa trọn vẹn khi SLNA đối mặt với tổn thất lực lượng đáng kể. Ngô Văn Lương và Hồ Khắc Ngọc sẽ bị treo giò ở vòng 25 do đã nhận đủ số thẻ vàng theo quy định.

Ngô Văn Lương ghi bàn thắng duy nhất giúp SLNA đánh bại CLB TP.HCM ở vòng 24 V-League. (Ảnh: VPF)

Dù vậy, việc đã sớm trụ hạng giúp SLNA bước vào giai đoạn cuối mùa với tâm lý thoải mái hơn. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn hướng tới kết quả tích cực trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định lúc 18h00 ngày 31/5.

Trong khi SLNA “dễ thở”, cuộc đua trụ hạng ở V-League vẫn diễn ra cực kỳ căng thẳng. Hiện có 5 đội bóng còn nguy cơ rớt hạng gồm Thanh Hóa, HAGL, CLB TP.HCM, Đà Nẵng và PVF-CAND.

Thanh Hóa gần như an toàn trước nguy cơ xuống hạng trực tiếp nhưng vẫn có thể phải đá play-off nếu sảy chân. Trong khi đó, HAGL đứng trước cơ hội trụ hạng sớm nếu đánh bại Hà Nội FC, đồng thời các đối thủ cạnh tranh không đạt kết quả tốt.

Đáng chú ý nhất trong cuộc đua trụ hạng là sự hiện diện của CLB TP.HCM. Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh hiện đang có 21 điểm, chỉ hơn Đà Nẵng 1 điểm và tạo khoảng cách 3 điểm với đội cuối bảng PVF-CAND.

