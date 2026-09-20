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ASIAD 2026: 31 bộ huy chương được trao trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên

Chủ Nhật, 05:45, 20/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay 20/9, ASIAD 2026 sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên với dự kiến 31 bộ huy chương sẽ được trao.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã chính thức khai mạc vào ngày 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Trước đó từ ngày 10/9, nhiều nội dung thi đấu của Đại hội đã được tổ chức.

asiad 2026 31 bo huy chuong duoc trao trong ngay thi dau chinh thuc dau tien hinh anh 1
ĐT Trung Quốc sẽ thi đấu trận chung kết bóng rổ nam ASIAD 2026 hôm nay với Iran. (Ảnh: Reuters). 

Có gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, ASIAD 2026 tiếp tục khẳng định quy mô đặc biệt của sân chơi danh giá nhất của thể thao châu Á. Trong cả giải đấu, có tổng cộng 469 bộ huy chương ở 43 môn thể thao được trao cho các VĐV có thành tích tốt nhất.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên hôm nay (20/9) sẽ có 31 bộ huy chương sẽ được trao ở 10 môn thể thao gồm bơi, wushu,  triathlon, teqball, soft tennis, bắn súng, năm môn phối hợp hiện đại, karate, xe đạp, bóng rổ. Trong đó, bơi (7) và teqball (5) là những môn có nhiều bộ huy chương được trao nhất trong ngày.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ kỳ vọng giành được huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên ở các môn như teqball, bắn súng, karate hay wushu.

PV/VOV.VN
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