ĐT Việt Nam bất ngờ gọi thêm cầu thủ Việt kiều dự FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều 19/9, CLB CA TP.HCM thông báo tiền vệ Ngô Đăng Khoa được triệu tập bổ sung lên ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, cầu thủ Việt kiều này không có tên trong bản danh sách do VFF công bố vào sáng 18/9.

"Chuyến tàu muộn, nhưng vẫn kịp thời! Chúc mừng Ngô Đăng Khoa được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026!" - Trang mạng xã hội của CLB CA TP.HCM viết.

CLB chủ quản chúc mừng Ngô Đăng Khoa được triệu tập bổ sung lên ĐT Việt Nam. (Ảnh: Câu Lạc Bộ Bóng Đá Công An TP. Hồ Chí Minh)

Đây là lần thứ 2 Ngô Đăng Khoa được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Trước đó, tiền vệ này từng được HLV Kim Sang Sik gọi lên tuyển trong thời gian chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng phải nói lời chia tay vì chấn thương.

Với sự xuất hiện của Ngô Đăng Khoa bên cạnh thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Williams Minh Hoàng, CLB CA TP.HCM có 4 cầu thủ góp mặt trong đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam.

Ngô Đăng Khoa cũng là cầu thủ Việt kiều thứ 5 góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam lần này bên cạnh Patrik Lê Giang, Williams Minh Hoàng, Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh.

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.