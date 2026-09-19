Kết quả Cúp Quốc gia 2026/2027: CLB TP.HCM thắng thuyết phục Thanh Hóa

16:30 Trực tiếp Brighton vs Arsenal vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 VOV.VN - Trực tiếp Brighton vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 19/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động AMEX. 18:55 HẾT GIỜ!!! CLB TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa để tiến vào vòng 2 Cúp Quốc gia 2026/2027. 18:54 90'+1: CLB TP.HCM tập trung bảo vệ thành quả!!! Đội khách thi đấu chậm rãi, chắc chắn, chờ đợi tiếng còi mãn cuộc. 18:46 87': Không được!!! Thanh Hóa được hưởng quả phạt trước vòng cấm nhưng Văn Tùng sút bóng không qua hàng rào. 18:41 81': VÀO!!! Thanh Hóa 0-2 CLB TPH.HCM Nguyễn Trần Việt Cường phá bẫy việt vị, bình tĩnh lừa bóng qua thủ môn Thanh Diệp rồi dứt điểm vào lưới trống. CLB TP.HCM nhân đôi cách biệt trước Thanh Hóa. Ảnh: Becamex Binh Duong FC﻿ 18:35 76': CLB TP.HCM thay người bất đắc dĩ!!! Thủ môn Minh Toàn không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Minh Thành. 18:30 72': Trận đấu bị gián đoạn!!! Thủ môn Minh Toàn cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế sau pha va chạm rất mạnh với Minh Đức. 18:24 67': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Minh Đức đưa bóng vào lưới CLB TP.HCM nhưng trọng tài xác định đã có lỗi việt vị. 18:23 65': Đội chủ nhà gặp khó!!! Sau những phút đẩy cao tốc độ, Thanh Hóa không còn duy trì được nhịp độ tấn công trước hàng phòng ngự thi đấu lỳ lợm của CLB TP.HCM. 18:18 57': Ăn miếng trả miếng!!! Thanh Hóa liên tục dồn ép đối phương hòng tìm bàn gỡ trong quãng thời gian đầu hiệp 2. Tuy nhiên, CLB TP.HCM cũng biết cách làm chủ nhà thót tim với những đợt phản công dựa vào sức càn lướt của Dos Anjos. 18:07 49': ĐỘI CHỦ NHÀ SUÝT GỠ HÒA!!! Damoth ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ CLB TP.HCM rồi tung cú sút quyết đoán về góc gần nhưng thủ môn Minh Toàn cản phá xuất sắc. 18:02 Hiệp 2 bắt đầu!!! CLB TP.HCM giao bóng 17:47 Hiệp 1 kết thúc!!! CLB TP.HCM bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Thanh Hóa 1-0. 17:47 45'+1: Nỗ lực bất thành!!! Các cầu thủ Thanh Hóa kiên nhẫn triển khai pha phối hợp trung lộ nhưng lại sập bẫy việt vị của hàng thủ CLB TP.HCM. 17:43 43': Không được!!! Thanh Hóa được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm CLB TP.HCM nhưng cú sút của Văn Tùng bị thủ môn Minh Toàn bắt gọn. 17:40 39': Nguy hiểm!!! Nguyễn Trần Việt Cường áp sát khung thành sau pha phối hợp của CLB TP.HCM nhưng hậu vệ chủ nhà kịp truy cản và ngăn tiền đạo này dứt điểm. 17:34 33': VÀO!!! Thanh Hóa 0-1 CLB TP.HCM Dos Anjos tung cú dứt điểm đẳng cấp sau pha đá phạt góc của Minh Khoa, khiến thủ môn Thanh Diệp chôn chân đứng nhìn. CLB TP.HCM vượt lên dẫn trước Thanh Hóa. Ảnh: Becamex Binh Duong FC﻿ 17:28 28': KHÔNG VÀO!!! Văn Tùng tung cú dứt điểm uy lực từ sát mép vòng cấm nhưng thủ môn Minh Toàn phản xạ xuất sắc để cứu thua cho CLB TP.HCM. 17:24 23': Đáng tiếc!!! Bá Tiến có pha xử lý khéo léo ở giữa sân rồi tung đường chọc khe nhưng tiền đạo Thanh Hóa lại di chuyển lệch nhịp và việt vị. Pha bóng khiến các khán giả trên sân Thanh Hóa ồ lên tiếc nuối. 17:19 17': Đội khách đáp trả!!! Pha phối hợp đá phạt của CLB TP.HCM gây ra tình huống hỗn loạn trước khung thành Thanh Hóa và khiến thủ môn Thanh Diệp phải làm việc vất vả. 17:11 11': KHÔNG VÀO!!! Damoth thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược, Văn Tùng băng lên dứt điểm nhưng hậu vệ CLB TP.HCM cứu thua trên vạch vôi. 17:10 10': Cơ hội đầu tiên!!! Văn Thắng đánh đầu vọt xà ngang CLB TP.HCM trong tình huống đá phạt. Trước đó, chính Văn Thắng là người kiếm về quả phạt khi bị Adriano Schmidt phạm lỗi sát đường biên. 17:04 5': Thế trận giằng co!!! Đội khách CLB TP.HCM nhập cuộc tự tin dù đang chơi tại giải hạng Nhất và thi đấu sòng phải với đại diện V-League Thanh Hóa. 16:59 Trận đấu bắt đầu!!! 16:28 Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. (Ảnh: VPF) 10:22

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Hôm nay (19/9), vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027 sẽ có 3 trận đấu được tổ chức gồm: Thanh Hóa - CLB TP.HCM, Khánh Hòa - Đại Học Văn Hiến và Long An - Bắc Ninh FC.

Vào lúc 17h, Thanh Hóa sẽ gặp CLB TP.HCM. Với tâm lý tốt sau những trận ra quân khá hay ở V-League, CLB Thanh Hóa được đánh giá cao hơn nhiều so với một CLB TP.HCM chưa thật sự bắt nhịp được với giải hạng Nhất sau khi xuống hạng từ V-League mùa trước. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 17h trên sân Thanh Hóa.

Cũng vào lúc 17h, Khánh Hòa sẽ đón tiếp Đại học Văn Hiến. Dù có lợi thế sân nhà nhưng Khánh Hòa chưa chắc đã là đội chiếm được thế áp đảo trong trận này khi Đại học Văn Hiến có lực lượng tốt và cũng mới cầm hòa CLB TP.HCM 0-0 ngày mở màn giải hạng Nhất.

Trước đó 1 giờ đồng hồ sẽ là trận đấu trên sân Long An giữa đội chủ nhà và Bắc Ninh FC. Long An bị đánh giá thấp hơn rất nhiều ở trận này khi Bắc Ninh đang có sự hưng phấn cao độ từ những trận đấu thăng hoa ở 2 vòng đã qua của V-League.