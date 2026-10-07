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ASIAD 2026 bất ngờ vướng lùm xùm sau khi kết thúc

Thứ Tư, 16:27, 07/10/2026
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VOV.VN - Trưởng ban tổ chức ASIAD 2026 Hideaki Omura bất ngờ đưa ra chỉ trích nhắm vào Đoàn Thể thao Thái Lan sau khi kỳ Á vận hội tại Nhật Bản khép lại.

asiad 2026 bat ngo vuong lum xum sau khi ket thuc hinh anh 1
Ông Hideaki Omura - Thống đốc tỉnh Aichi đồng thời là Trưởng ban tổ chức ASIAD 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo báo tờ Mainichi của Nhật Bản, Thống đốc tỉnh Aichi đồng thời là Trưởng ban tổ chức ASIAD 2026 - ông Hideaki Omura đã lên tiếng phàn nàn về việc đội tuyển teqball Thái Lan đăng video chê bai công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Trước đó, thành viên đội tuyển teqball Thái Lan đã đăng tải video và hình ảnh về bữa ăn tại địa điểm thi đấu, kèm theo lời bình luận rằng khẩu phần ăn khá ít và lựa chọn nghèo nàn. 

Sau khi ASIAD 2026 kết thúc, ông Hideaki Omura bất ngờ nhắc lại sự việc này và gọi hành động của phía Thái Lan là "quá đáng". Ông Hideaki Omura cũng tuyên bố không muốn một số thành viên Đoàn Thái Lan đến Nhật Bản.

“Tôi tự hỏi họ đến đây để làm gì? Thực ra, tôi không muốn họ đến đây đâu. Tôi nghĩ họ làm vậy là hơi quá đáng. Không rõ có phải họ làm vậy để câu view hay không. Những người làm như vậy, tôi thực sự không muốn họ đến đây” - ông Hideaki Omura cho hay.

Phát biểu của ông Hideaki Omura nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi trên truyền thông và mạng xã hội tại Thái Lan cũng như Nhật Bản.

PV/VOV.VN
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