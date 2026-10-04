Chân chạy Thái Lan được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất ASIAD 2026

BTC ASIAD 2026 vừa công bố hạng mục thưởng dành cho nam và nữ VĐV xuất sắc nhất của đại hội năm nay. Theo đó, Puripol Boonson được vinh danh là nam VĐV xuất sắc nhất ASIAD 2026. Danh hiệu nữ VĐV xuất sắc nhất thuộc về kình ngư Yu Zidi (Trung Quốc).

Ảnh: AIGNOC.

Puripol Boonson ghi dấu ấn mạnh mẽ với 2 HCV ở các cự ly chạy 100m, 200m nam, đồng thời phá 3 kỷ lục ASIAD. Puripol vô địch 100m với thời gian 9 giây 90 trước khi về nhất cự ly 200m cùng thành tích 19 giây 88.

Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x100m, Puripol cũng hoàn thành rất tốt phần thi của mình, giúp đội Thái Lan bám đuổi sít sao đội Trung Quốc và giành HCB. Tại nội dung 4x100m nam, Puripol cũng cùng các đồng đội cán đích thứ tư.

Ảnh: AIGNOC.

Trong khi đó, Yu Zidi chưa tròn 14 tuổi nhưng đã trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của bơi lội châu Á. Tại ASIAD 2026, VĐV của Trung Quốc giành HCV ở 200m hỗn hợp cá nhân, 200m bướm và 400m hỗn hợp cá nhân, cùng với đó phá 2 kỷ lục ASIAD, 1 kỷ lục châu Á.

Với việc được BTC vinh danh, Yu Zidi cùng Puripol Boonson sẽ nhận được phần thưởng 25.000 USD mỗi người.