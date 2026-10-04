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Bảng tổng sắp ASIAD 2026: Đoàn Việt Nam xếp hạng 20 chung cuộc

Chủ Nhật, 11:18, 04/10/2026
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VOV.VN - Bảng tổng sắp ASIAD 2026: Đoàn Việt Nam xếp hạng 20 chung cuộc sau khi những nội dung thi đấu cuối cùng kết thúc vào sáng 4/10.

Bảng tổng sắp ASIAD 2026 chung cuộc, Đoàn Việt Nam xếp hạng 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Trước đó, sau khi kết thúc các nội dung thi đấu vào ngày 3/10, Đoàn Việt Nam ở vị trí thứ 19. 

bang tong sap asiad 2026 Doan viet nam xep hang 20 chung cuoc hinh anh 1
VĐV người Saudi Arabia - Ramzy Hamad đã giành HCV cuối cùng của ASIAD 2026. (Ảnh: AP). 

Tuy nhiên, trong 2 nội dung trao huy chương cuối cùng diễn ra vào sáng 4/10 (Đoàn Việt Nam không tham dự) ở môn cưỡi ngựa, VĐV người Saudi Arabia - Ramzy Hamad đã giành HCV, giúp đoàn thể thao đến từ Tây Á giành được tổng cộng 4 HCV, vừa đủ để vượt lên trên Đoàn Việt Nam với thứ hạng 18 chung cuộc. Hạng 19 thuộc về Kuwait. 

Trong khu vực Đông Nam Á, Đoàn Việt Nam xếp hạng 5, sau Thái Lan (18 HCV), Malaysia (9 HCV), Indonesia (5 HCV) và Philippines (4 HCV). 

bang tong sap asiad 2026 Doan viet nam xep hang 20 chung cuoc hinh anh 2
Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc của ASIAD 2026. 

Ở top đầu, đoàn Trung Quốc áp đảo ở vị trí số một với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Đoàn chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 83 HCV, 95 HCB, 91 HCĐ. Đây cũng là kỳ Á vận hội thành công nhất lịch sử của đoàn thể thao Nhật Bản.

Xếp hạng ba là các VĐV đến từ Hàn Quốc với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ. Ấn Độ (21 HCV) xếp thứ 4 trong khi hạng 5 thuộc về Uzbekistan (21 HCV). 

Có 6 đoàn không giành được huy chương nào ở ASIAD 2026 là Timor Leste, Yemen, Bhutan, Maldives, Palestine và đoàn thể thao người tị nạn. 

PV/VOV.VN
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