Atletico Madrid lập kỷ lục sau khi vào bán kết cúp C1 châu Âu

Atletico Madrid đã có một trận đấu nhọc nhằn trên sân nhà khi để thua 1-2 trước Barcelona trong trận lượt về tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26. Dù vậy với việc thắng 2-0 ở lượt đi, Atletico Madrid vẫn vào bán kết khi giành chiến thắng với tổng tỉ số 3-2, qua đó loại Barcelona khỏi cúp C1 châu Âu mùa này.

Atletico Madrid vượt qua Barcelona để vào bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26 (Ảnh: UEFA)

Vừa vào bán kết, Atletico Madrid cũng thiết lập một kỷ lục mới khi là đội loại Barcelona khỏi vòng loại trực tiếp cúp C1 châu Âu nhiều lần nhất (3 lần), bằng với PSG. Trước đó, Atletico Madrid từng loại Barcelona tại cúp C1 châu Âu các mùa giải 2013/14 và 2025/16.

Barcelona cũng thiết lập một kỷ lục buồn sau thất bại vừa qua. Barcelona là đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên không giữ sạch lưới trong 15 trận liên tiếp tại cúp C1 châu Âu. Mùa này, thầy trò HLV Hansi Flick đã để thủng lưới trong cả 12 trận tại cúp C1 châu Âu.

Dù không thể giúp Barcelona đi tiếp nhưng Lamine Yamal vẫn thiết lập một kỷ lục khi trở thành cầu thủ Tây Ban Nha trẻ nhất in dấu giày trong 20 bàn thắng tại cúp C1 châu Âu. Yamal ghi được 11 bàn, 9 pha kiến tạo ở 18 tuổi 275 ngày.