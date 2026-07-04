Australia dừng bước, CĐV hướng đến kỳ World Cup tiếp theo

Australia là đội tiếp theo phải rời Mỹ sau khi để thua Ai Cập trong loạt sút luân lưu. Trước đó, các cổ động viên Australia đã trải qua 120 phút đầy hồi hộp khi chứng kiến đội nhà gỡ hòa 1-1 sau khi bị đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, các cầu thủ Australia đã không tận dụng được cơ hội trên chấm 11m khi sút hỏng hai quả phạt đền và chấp nhận dừng bước ngay từ vòng 1/16 World Cup 2026.

Hàng nghìn người đã đến công viên Tumbalong từ sáng sớm để cổ vũ đội tuyển Australia.

Anh Tom, một cổ động viên cùng bạn bè đến công viên Tumbalong, trung tâm thành phố Sydney để theo dõi và cổ vũ đội tuyển Australia, không giấu được sự thất vọng sau trận đấu.

Tom chia sẻ: "Khoảnh khắc đáng tiếc nhất là việc bỏ lỡ hai quả phạt đền. Là vậy đó. Điều đó không thể chấp nhận được. Chúng tôi đáng lẽ phải thắng, chúng tôi đáng lẽ phải ghi bàn trong mọi quả phạt đền. Thật không may. Tôi sẽ khóc tối nay, nhưng không sao. Tôi sẽ đi làm sớm thôi, nên cứ chấp nhận đi, không sao cả".

Cổ động viên Australia buồn vì đội tuyển phải về nước.

Cổ động viên Tom.

Cổ động viên Daniel và những người bạn cũng bày tỏ sự thất vọng với kết quả trận đấu. "Thật sự không có gì nhiều để nói. Thật là thất vọng. Về phạt đền, thật không biết nói gì cả. Tôi không vui với kết quả này, song chúng tôi thi đấu cũng tạm ổn. Hy vọng đội tuyển sẽ thi đấu tốt hơn trong kỳ World Cup sau. Chúng tôi sẽ trở lại vào kỳ World Cup tới, mạnh hơn, đá tốt hơn và sẽ chiến thắng".

Cổ động viên Daniel và bạn Josh.

Dự đoán về đội tuyển sẽ giành chức vô địch World Cup 2026, nhiều cổ động viên Australia cho rằng tuyển Pháp đang là ứng cử viên sáng giá nhất. Tom nhận định: "Pháp, nhất định là Pháp sẽ vô địch World Cup lần này. Đội Pháp quá mạnh, Pháp sẽ làm được. Mbappe sẽ mang cúp về cho đội Pháp".