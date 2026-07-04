Cổ động viên Ai Cập bùng nổ khi đội nhà lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2026

Ai Cập đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng 1/8 đội tại World Cup năm nay, sau khi đánh bại Australia 4-2 bằng loạt sút luân lưu, sau 120 phút thi đấu mà hai đội vẫn không thể phân thắng bại với tỷ số 1-1.

Loạt sút luân lưu đã khiến các cổ động viên Ai Cập lo lắng, căng thẳng, nhưng rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi đội nhà ấn định chiến thắng bằng các cú sút thành công của Mohamed Salah và Hossam Abdelmaguid.

Người dân Ai Cập đổ ra đường ăn mừng khi đội tuyển chiến thắng

Các cổ động viên Ai Cập đã đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng lịch sử, đưa đội tuyển bóng đá của xứ sở Kim Tự Tháp lần đầu tiên sau gần một thế kỷ, giành những chiến thắng ngoại mục, để đi tiếp vào vòng 1/8, tiếp tục hành trình mơ ước của những Pharaoh tại World Cup năm nay.