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Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục tại World Cup 2026

Thứ Bảy, 09:13, 04/07/2026
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VOV.VN - Góp công lớn giúp ĐT Argentina đi tiếp, Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục trong kỳ World Cup 2026.

World Cup 2026 đang là sân khấu để Lionel Messi toả sáng rực rỡ với một loạt kỷ lục được thiết lập. Trong trận đấu với ĐT Cape Verde, Messi là cầu thủ ghi bàn mở tỉ số trận đấu, trực tiếp góp công vào chiến thắng của ĐT Argentina.

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Messi đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Với pha lập công này, Messi thiết lập nên một kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ Nam Mỹ nhiều tuổi nhất ghi bàn tại vòng loại trực tiếp World Cup ở 39 tuổi và 9 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về Obdulio Varela (Uruguay) khi ghi bàn vào lưới ĐT Anh ở 36 tuổi 279 ngày.

Dù đã 39 tuổi nhưng Messi vẫn có phong độ rất ấn tượng tại World Cup 2026. Hiện tại, Messi vẫn đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn thắng, những cầu thủ đứng sau lần lượt là Kylian Mbappe (Pháp) với 6 bàn, Erling Haaland (Na Uy) và Harry Kane (Anh) với 5 bàn.

Messi được kỳ vọng sẽ tiếp tục toả sáng tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Tại vòng 16 đội, Messi cùng các đồng đội sẽ đón nhận thách thức từ một đại diện khác của bóng đá châu Phi là ĐT Ai Cập. Màn so tài giữa Argentina vs Ai Cập sẽ diễn ra vào 23h00 ngày 7/7 theo giờ Việt Nam.

Như Đạt/VOV.VN
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